Жителю Тверской области грозит срок за угон трактора-погрузчика

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. В полицию с заявлением об угоне обратился директор одной из фирм Торопца. Мужчина сообщил, что 11 мая с территории организации был угнан трактор-погрузчик. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в совершении подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Торопецкого района. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, в отношении мужчины [...]

https://tverigrad.ru/publication/zhitelyu-tverskojj-oblasti-grozit-srok-za-ugon-traktora

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело.

В полицию с заявлением об угоне обратился директор одной из фирм Торопца. Мужчина сообщил, что 11 мая с территории организации был угнан трактор-погрузчик.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого в совершении подозреваемого. Им оказался 40-летний житель Торопецкого района.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение транспортным средством). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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