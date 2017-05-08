Почему субботники не работают.

Субботники достались нам из коммунистического прошлого и оттуда же идет практика принудительного привлечения туда школьников, студентов, служащих. Кроме того, в городе живет некоторое количество энтузиастов, участвующих в уборке города или просто вокруг своего дома, но их число незначительно. Причин, по которым субботники не работают, ровно две: 1. Субботник – это попытка убрать последствия, вместо того, [...]

https://tverigrad.ru/tblog/pochemu-subbotniki-ne-rabotayut

Субботники достались нам из коммунистического прошлого и оттуда же идет практика принудительного привлечения туда школьников, студентов, служащих. Кроме того, в городе живет некоторое количество энтузиастов, участвующих в уборке города или просто вокруг своего дома, но их число незначительно.

Причин, по которым субботники не работают, ровно две:

1. Субботник – это попытка убрать последствия, вместо того, чтобы работать с причиной.

2. Субботники не поддерживаются их участниками.

Начнем по порядку.

1. Участники субботника должны убрать мусор, который каждый год появляется из-под снега, и результаты субботника не зависят от того, будут они убираться или нет, на следующий год из-под снега опять покажутся горы мусора. Причина в горожанах, которые мусорят на улицах города, потому что не чувствуют этот город своим ( тема для отдельной статьи – ждите, скоро будет).

2. Почему участники/жители не в восторге от субботников? Тут несколько вариантов, разберем их все.

2.1. Для некоторых участников (школьники-студенты-служащие) участие не добровольное, их привлекают административными методами. Люди не работают, они отбывают субботник.

2.2. Участник субботника убирает за кем-то, кто намусорил. Но мусорил-то не участник! Поэтому субботник для некоторых участников или в некоторых случаях, или даже все вместе – это неприятно, дискомфортно.

2.3. Нет позитивного подкрепления, как это ни цинично. Люди занимаются тем, что под час им не очень-то и нравится, а в результате получают что? Спасибо и визуальную картинку очищенной площади, на которой мусор перекочевал с земли в мусорные мешки.

Что делать? Организовать это самое подкрепление: чаепитие, интересную лекцию или мастер-класс, награждение отличившихся участников и т.д. Не важно что это будет, важно чтобы это было то, что понравится конкретной аудитории – участникам именно этого субботника.

Поработав над второй причиной и ее составляющими, можно улучшить отношение людей к субботникам, увеличить их посещаемость и эффективность. Но все равно без изменения отношения горожан к городу это не даст заметных результатов.

Репост, ретвит и тому подобное всячески приветствуется, а еще мне будет интересно узнать, что вы думаете по этому поводу!

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