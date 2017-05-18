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В Твери во дворе жилого дома сгорела легковушка

18 на улице Озерной у дома № 8.

Около 12:15 пожар вспыхнул в салоне автомобиля ВАЗ 2105. Огонь быстро объял всю машину. От сильного жара пострадал и припаркованный рядом автомобиль Ford. По свидетельствам очевидцев, загоревшаяся легковушка была брошенной и стояла во дворе очень давно.

Для тушения пожара на место ЧП прибыли огнеборцы из пожарно-спасательной части № 1. В считанные минуты возгорания было ликвидировано, однако отечественная легковушка вряд ли уже подлежит восстановлению.

Фото и видео: Стас Крылов и Наталья Вебер для ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ

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