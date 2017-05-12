13 мая пройдет субботник на Тьмаке

Хотелось бы привлечь внимание жителей Твери к загрязненности природных зон города. С конца апреля жителями Твери проводятся субботники на прибрежной территории реки Тьмака. Интересен факт, что рыбачат там не смотря на то, что сидят на берегу, заваленном бутылками, пакетами и разным мусором. Благодаря неравнодушным людям, эта территория с каждой субботой мая становится чище и светлее! 13 [...]

Хотелось бы привлечь внимание жителей Твери к загрязненности природных зон города.

С конца апреля жителями Твери проводятся субботники на прибрежной территории реки Тьмака. Интересен факт, что рыбачат там не смотря на то, что сидят на берегу, заваленном бутылками, пакетами и разным мусором.



Благодаря неравнодушным людям, эта территория с каждой субботой мая становится чище и светлее! 13 мая пройдет очередной субботник на данной территории. Присоединяйтесь!

Сбор у кафе Сковородка на пл.Капошвара с 9.45 до 10.00. Инвентарь носим свой, в основном это перчатки и плотные мешки.

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