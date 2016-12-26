Мэр Твери призвал горожан отказаться от корпоративов в день траура по погибшим в катастрофе Ту-154

Александр Корзин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем. Напомним, что ночью 25 декабря в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Министерства обороны России ТУ-154, который летел в Сирию на авиабазу РФ. Погибли 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова, съемочные [...]

Александр Корзин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Напомним, что ночью 25 декабря в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Министерства обороны России ТУ-154, который летел в Сирию на авиабазу РФ. Погибли 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова, съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда».

Как уже писал Tverigrad.ru, среди погибших оказался уроженец Твери, 30-летний Александр Штуко, артист Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

В понедельник, 26 декабря, в России объявлен день траура по погибшим. Глава Твери Александр Корзин выразил соболезнования родным и близким погибших:

“От имени всех жителей Твери выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту трагедию.

Я обращаюсь к землякам – давайте в этот печальный для России день почтим память о замечательных людях, погибших в результате крушения самолета Ту-154, откажемся от развлекательных мероприятий, корпоративов и праздников. Мы все скорбим по ушедшим“.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.