Новости

Мэр Твери призвал горожан отказаться от корпоративов в день траура по погибшим в катастрофе Ту-154

Свеча-памяти-670x418

Александр Корзин выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе над Черным морем.

Напомним, что ночью 25 декабря в Краснодарском крае потерпел крушение самолет Министерства обороны России ТУ-154, который летел в Сирию на авиабазу РФ. Погибли 92 человека, находившиеся на борту: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых были артисты Ансамбля имени Александрова, съемочные группы Первого канала, телеканалов НТВ и «Звезда».

Как уже писал Tverigrad.ru, среди погибших оказался уроженец Твери, 30-летний Александр Штуко, артист Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

В понедельник, 26 декабря, в России объявлен день траура по погибшим. Глава Твери Александр Корзин выразил соболезнования родным и близким погибших:

От имени всех жителей Твери выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших, желаю стойкости и мужества, чтобы пережить эту трагедию.

Я обращаюсь к землякам – давайте в этот печальный для России день почтим память о замечательных людях, погибших в результате крушения самолета Ту-154, откажемся от развлекательных мероприятий, корпоративов и праздников. Мы все скорбим по ушедшим“.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
1
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для отправки комментария вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

1m3jHrGqFDo

В Твери полицейские стреляли по водителю, пытавшемуся скрыться от них

14 декабря 2016, 10:31 66
Погоня в стиле голливудских боевиков произошла в Твери в ночь с 13 на 14 декабря.
полиция

В Твери сотрудники полиции не помешали наркоману убить женщину топором и молотком

22 декабря 2016, 10:34 45
Прибывшие по вызову стражи порядка в ответ на просьбу о помощи развернулись и ушли.
ZaJ5vtvYPARbvw4aR0wr3hnn6tJuSwzC

Президент России встретился с губернатором Тверской области

12 декабря 2016, 15:11 23
В понедельник, 12 декабря, в Кремле Владимир Путин провел рабочую встречу с Игорем Руденей.
Карточка на хлеб

Чужой Калинин. Часть 2. Комендантский час длиной в 62 дня

15 декабря 2016, 18:58 22
С 14 октября 1941 года у жителей Калинина – тех, кто остался или вернулся в город после неудачной попытки бегства, – началась совсем другая жизнь.
уничтожение овощей

Под Тверью уничтожили пять тонн санкционных овощей и фруктов

23 декабря 2016, 13:35 19
Процедура уничтожения проведена 22 декабря.
боярышник

Полицейские изъяли в Заволжском районе 240 флаконов «Боярышника»

20 декабря 2016, 15:44 17
По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.