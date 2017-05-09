133 команды пробежали по улицам Твери в честь Дня Победы

Праздничную программу 9 мая открыла в Твери традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Пробег собрал рано утром на площади у Обелиска Победы 133 команды средних и высших учебных заведений, спортивных клубов, предприятий и организаций. Первый старт для юношей был дан в 9:10. Затем в путь по главным улицам [...]

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Праздничную программу 9 мая открыла в Твери традиционная легкоатлетическая эстафета, посвященная 72-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне.

Пробег собрал рано утром на площади у Обелиска Победы 133 команды средних и высших учебных заведений, спортивных клубов, предприятий и организаций. Первый старт для юношей был дан в 9:10. Затем в путь по главным улицам Твери отправились девушки, мужчины и женщины.

Дистанция эстафета состояла из 10 этапов общей протяженностью 4065 метров. Самым длинным был первый этап от Обелиска Победы до дома № 4 на улице Советской (530 метров), самым коротким – девятый от входа в Городской сад до главного входа на стадион «Химик» (230 метров). Во многом итоговый результат забегов зависел от опыта руководителей команд, которым нужно было правильно расставить своих участников в зависимости от их скоростных качеств и выносливости.

Тщательно к эстафете готовились в тверской средней школе № 34. Как рассказал преподаватель физкультуры этого учебного заведения Владимир Тарачкин, ребята отбирались в команду из разных классов по итогам контрольных забегов на спринтерские и средние дистанции. Так удалось сформировать действительно сильнейшую юношескую десятку. С девушками оказалось намного сложнее. Старшеклассницы сказались на сильную занятость по подготовке к ЕГЭ и не смогли помочь родной школе в эстафете. Поэтому ставка была сделана на учащихся 7 – 8-х классов. Забегая вперед, скажем, что она полностью оправдала себя.

Самым массовым в этом году получился юношеский забег, в котором стартовали 43 команды. На протяжении всей дистанции шла упорная борьба не столько за лидерство, сколько за то, чтобы просто добежать до финиша и по возможности опередить ближайших конкурентов. А лидерство здесь с первых этапов захватили учащиеся тверской средней школы № 34 и уже никому его не уступили. Александр Макаров финишировал первым с отрывом от ближайшего преследователя аж на 300 метров (!). Зато вслед за ним соперничество шло за доли секунды. Один из участников проявил настоящее мужество и волю к победе. На последних метрах дистанции он упал на асфальт, поднялся, побежал и вновь упал, но уже в финишном створе.

– Я третий год участвую в эстафете 9 мая, и для нашей школы этот забег считается одним из главных спортивных стартов года, – рассказал один из спортсменов золотой команды тверской СОШ № 34 Максим Мукаилов. – В этом году многие наши легкоатлеты заканчивают 11 класс. Для них это была последняя попытка показать высокий результат и войти в историю школы. Вот и постарались.

Кстати, среди девушек команда СОШ № 34 заняла второе место, уступив лидерство лишь бегуньям из гимназии № 12.

– Если от юношей мы ждали победы, то девушки, которые были моложе большинства своих соперниц, преподнесли приятный сюрприз. Теперь мы можем рассчитывать и на победу в абсолютном зачете, – отметил Владимир Тарачкин.

По традиции в рамках эстафеты разыгрывается десять комплектов медалей в разных номинациях, а также два больших кубка за победу в абсолютном зачете среди юношества и взрослых.

И опытный наставник не ошибся. По сумме мест, занятых командами юношей и девушек, первое место в абсолютном зачете по своей возрастной группе заняла тверская СОШ № 34. Вместе с ребятами и учителями успех на площади у Обелиска Победы разделила и директор школы Вера Панкова.

– Конечно, мы все очень рады этой большой победе. Несколько лет мы шли к этому результату, – поделилась впечатлениями Вера Петровна. – Мальчишки у нас постоянно становились призерами. А девочки то поднимались на пьедестал, то оказывались на четвертом и пятом месте. И эта победа далась не просто так. Это все результат большого труда и серьезной подготовки. Я очень благодарная нашим учителям физкультуры Владимиру Тарачкину, Сергею Куликову, Владимиру Морунову, которые уделяет эстафете пристальное внимание. Теперь для всех учащихся нашей школы эта победа даст импульс на целый год, чтобы вести здоровый образ жизни, регулярно заниматься физической культурой и спортом и хорошо учиться.

Добавим, что в абсолютном зачете среди взрослых вне конкуренции оказались воспитанники областной детско-юношеской спортивной школы Министерства образования, при которой работает единственное в Твери отделение легкой атлетики. Юные легкоатлеты-профессионалы вновь показали мастер-класс остальным участникам и подняли над головой главный кубок легкоатлетической эстафеты.

Все победители и призеры эстафеты-2017

Среди команд средних общеобразовательных учреждений

Девушки. 1. Гимназия № 12. 2. СОШ № 34. 3. СОШ № 17.

Юноши. 1. СОШ № 34. 2. СОШ № 7. 3. Центр образования № 49.

Среди команд учебных заведений среднего профессионального образования

Девушки. 1. Тверской педагогический колледж. 2. Тверской химико-технологический колледж. 3. Тверской медицинский колледж.

Юноши. 1. Тверской химико-технологический колледж. 2. Тверской колледж имени Коняева. 3. Тверской политехнический колледж.

Среди команд учебных заведений высшего профессионального образования

Девушки. 1. Тверской государственный технический университет. 2. Тверской государственный университет. 3. Тверская государственная сельскохозяйственная академия.

Юноши. 1. Военная академия воздушно-космической обороны. 2. Тверской государственный технический университет. 3. Тверская государственная сельскохозяйственная академия.

Среди команд спортивных клубов, коллективов предприятий, организаций

Женщины. 1. Юридическое бюро «Альтернатива». 2. Фитнес-клуб «Румянцево». 3. Отделение Сбербанка №8607.

Мужчины. 1. Юридическое бюро «Альтернатива». 2. Фитнес-клуб «Румянцево». 3. Фитнес-клуб «Максфит».

Среди команд учреждений дополнительного образования спортивной направленности, спортивных школ и ТвСВУ

Девушки. 1. Областная ДЮСШ. 2. КСШОР № 1. 3. ДЮСШ «Тверь».

Юноши. 1. Областная ДЮСШ. 2. СШОР по видам единоборств. 3. КСШОР № 1.

Абсолютные победители – СОШ № 34 и Областная ДЮСШ.

На сайте Tverigrad.ru вы можете следить за онлайн трансляцией Дня Победы в Твери.

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