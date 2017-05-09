День Победы в Твери: онлайн-трансляция

Тверь отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов. Вопреки прогнозам синоптиков, утро выдалось солнечным, хоть и прохладным. С самого утра в храмах Твери прошли панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. К 9:00 в городе начались перекрытия движения. Основные торжества в областной столице начнутся в 10:00 с церемонии [...]

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Тверь отмечает 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Вопреки прогнозам синоптиков, утро выдалось солнечным, хоть и прохладным. С самого утра в храмах Твери прошли панихиды по воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. К 9:00 в городе начались перекрытия движения.

Основные торжества в областной столице начнутся в 10:00 с церемонии возложения цветов на Смоленском воинском захоронении и к стеле «Тверь – город воинской славы». Затем пройдет праздничное шествие к Обелиску Победы, где состоится прохождение войск Тверского гарнизона и праздничный концерт к Дню Победы.

10:45 - На театральной площади до 17:00 работает выставка военной техники. Несмотря на то, что солнце скрылось, в городе очень много людей и облака не портят настроение ни взрослым, ни детям.

10:40 - На театральной площади продают флажки с символикой победы. Цена - 100 рублей.

10:25 - Сотрудник ГИБДД Тверской области принял участие во всероссийской акции МВД России «Я помню, я горжусь! Служу России!»

10:10 - К Смоленскому захоронению возложили венки и цветы.

9:55 - К Смоленскому захоронению прибыли губернатор Тверской области Игорь Руденя, глава регионального МВД Владимир Андреев, руководитель регионального СК Александр Кубляков, главный судебный пристав Тверской области Михаил Смирнов, спикер тверского парламента Александр Голубев, глава Твери Александр Корзин, глава администрации Твери Алексей Огоньков, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, руководитель ГУ МЧС по Тверской области Арсен Григорян.

9:45 - По прогнозам синоптиков, день в Твери выстоит сухим, без осадков, ожидается переменная облачность. Однако температура будет невысокой: до +9° днем и до +4° к фейерверку. Так что одевайтесь теплее.

9:40 - Все больше ветеранов и других пенсионеров прибывают к Смоленскому захоронению. Для них установили два ряда стульев, на всех места не хватило. Прибыл сюда и метрополит Тверской и Кашинский Виктор.

9:35 - По предварительным данным в Москве из-за плохой погоды отменили воздушную часть парада. Значит, пролёта авиации не будет и в Твери.

9:30 - Подведены итоги первого этапа эстафеты, среди команд школьников. Среди мальчиков из 43-х команд побелила команда школы № 34. Из 37 команд девочек победила команда гимназии № 12.

9:20 - На Смоленском воинском захоронение идет подготовка к возложению цветов, которое состоится в 10:00. На месте уже ребята из патриотического клуба Сокол, ветераны и чиновники.

9:15 - Президент Владимир Путин поздравил жителей Тверской области с Днем Победы.

9:13 - Министерство обороны начало прямую трансляцию Парада Победы на Красной площади, в которой принимают участие в том числе и подразделения Тверского гарнизона. Посмотреть её можно по ссылке.

9:08 - Старт первого этапа 70-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы. Старт дал глава Твери Александр Корзин.

8:50 - на площади Победы идет подготовка к старту 70-й традиционной легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы. Участники первого этапа собрались у памятника Крылову.

8:50 - Перекрыто движение по улице Софьи Перовской и по улице Советской, закрыт для проезда Старый Волжский мост.

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