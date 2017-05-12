Активисты ОНФ признали дороги Твери одними из худших

Дорожная инспекция ОНФ подвела итоги по Центральному федеральному округу. - В апреле мы проверили состояние дорог на территории Центрального федерального округа. Лучшие дороги оказались в Белгороде, как и в 2015 году, худшие – в Костроме, Твери и Воронеже, - заявил координатор проекта «Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев. Также Васильев отметил, что ситуация, конечно, [...]

https://tverigrad.ru/publication/aktivisty-onf-priznali-dorogi-tveri-odnimi-iz-khudshikh

Дорожная инспекция ОНФ подвела итоги по Центральному федеральному округу.

- В апреле мы проверили состояние дорог на территории Центрального федерального округа. Лучшие дороги оказались в Белгороде, как и в 2015 году, худшие – в Костроме, Твери и Воронеже, - заявил координатор проекта «Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

Также Васильев отметил, что ситуация, конечно, изменилась в лучшую сторону, но не кардинально.

Напомним, активисты проекта общероссийского народного фронта «Карта убитых дорог» посетили Тверь 28 апреля. Общественники проинспектировали дорогу в микрорайоне Радужный, улицу Орджоникидзе и ещё ряд проблемных участков города. Активисты убедились в качестве тверских дорог, что называется, «на собственной шкуре». На Бежецком шоссе недалеко от границы города их брендированный Hyundai попал правой стороной в дорожную яму. Как результат - оба правых колеса были пробиты.

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