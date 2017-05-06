Александр Беглов и Игорь Руденя обсудили реализацию майских указов Президента РФ в Тверской области

В частности, в регионе запланировано дальнейшее увеличение зарплаты работников бюджетной сферы. Ход исполнения майский указов и других стратегических инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина обсудили 5 мая полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. На встрече также шла речь о динамике основных показателей социально-экономического развития региона. Игорь Руденя подчеркнул, [...]

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В частности, в регионе запланировано дальнейшее увеличение зарплаты работников бюджетной сферы.

Ход исполнения майский указов и других стратегических инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина обсудили 5 мая полномочный представитель Президента в ЦФО Александр Беглов и губернатор Тверской области Игорь Руденя. На встрече также шла речь о динамике основных показателей социально-экономического развития региона.

Игорь Руденя подчеркнул, что для правительства Тверской области реализация майских указов является приоритетом в работе. В прошлом году на их выполнение было направлено около 5,5 млрд рублей. Наибольшая доля расходов — 3,4 млрд рублей — приходится на повышение заработной платы бюджетников. Это позволило в 2016 году выполнить показатели по повышению средней зарплаты отдельных категорий бюджетных работников,заложенные в указах Президента РФ.

«В текущем году запланировано дальнейшее увеличение зарплаты работников бюджетной сферы. Самое большое повышение зарплат ожидается у врачей, младшего медперсонала и сотрудников учреждений культуры», — отметил Игорь Руденя.

Ключевое направление — развитие экономики. В прошлом году достигнут рост одного из главных индикаторов – отношения объёма инвестиций в основной капитал к валовому региональному продукту: он увеличился с 21,5% до 26%.

Увеличился объём инвестиций в деревообрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, дорожном хозяйстве, гостиничном и ресторанном бизнесе.

Благодаря федеральной поддержке в прошлом году объём ремонта дорог вырос почти втрое: до 223 километров. В 2017-м финансирование дорожной отрасли увеличилось ещё в 1,7 раза — с 4,5 до 7,8 млрд рублей.

Одной из главных задач является создание рабочих мест во внебюджетной сфере.

«В этом году принят закон о промышленной политике, завершается создание регионального Фонда промышленности. На развитие сферы в течение трёх лет в консолидированном бюджете будет заложена поддержка порядка 1,5 млрд рублей», — сказал Игорь Руденя.

Повысить инвестиционную привлекательность северо-востока региона и увеличить количество рабочих мест позволит строительство газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь, которое начнётся в этом году.

В социальной сфере особое внимание уделяется улучшению демографической ситуации, повышению качества медицинских услуг, развитию системы образования.

В этом году начнётся строительство детской поликлиники в микрорайоне «Южный» в Твери, продолжится обустройство автомобильного тоннеля в Чуприяновке, к 1 сентября планируется ввод в эксплуатацию детского сада в Хотилово Бологовского района.

«Практически все поручения Президента выполнены, а некоторые даже пошли с опережением. Есть много подвижек, по всем направлениям хорошая динамика. Прорывные — это газификация, строительство школ, детских садов», — отметил Александр Беглов, оценивая реализацию майских указов на территории Верхневолжья.

Удалось продвинуться и в решении задачи по укреплению кадрового потенциала в здравоохранении.

В 2017 году будет произведена единовременная выплата в размере 1 млн рублей 30 врачам и в размере 300 тыс. рублей 25 медицинским сестрам, прибывшим на работу в сельские медучреждения. За счёт средств областного бюджета по направлению прошли обучение 1663 студента, повысили квалификацию более пяти тысяч медработников. Порядка 10 млн рублей составила поддержка будущих медиков, в том числе стипендии и социальные выплаты.

Около 232 млн рублей направлено на обеспечение деятельности и развитие сети МФЦ. В настоящее время на территории региона работают 33 МФЦ и 88 подразделений. Охват населения региона услугами МФЦ в 2016 году составил 91%.

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