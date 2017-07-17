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Аналитики выяснили, с каких профессий начинают трудовой путь жители Твери

Эксперты HeadHunter спросили тверичан, какая работа для них стала стартом в карьерном пути.

Самой популярной (для 9,8% соискателей) оказалась профессия продавца. 9% респондентов начали свою карьеру с профессии инженера (разных специализаций). В топе стартовых профессий также оказались секретарь, бухгалтер, менеджер по продажам, преподаватель и официант.

48% опрошенных указали, что первая работа не была связана со специальностью. Чаще всех (69%) работать сразу по своему профилю начинали врачи, юристы и строители.

33% соискателей утверждают, что на своей первой работе получали 5000 рублей в месяц и менее. Во многих случаях речь идет о подработках, которой респонденты занимались, еще будучи студентами.

Четверть специалистов менее полугода трудились на своем первом месте работы. Самыми усидчивыми оказались соискатели из сфер безопасности и добычи сырья – на первом месте они проработали более 5 лет. А 8,4% сотрудников из медицинской и производственной сфер до сих пор работают на своем первом рабочем месте.

Более трети соискателей утверждают, что покинули свое первое место работы из-за низкой зарплаты. Четверть тверичан указали, что получили предложение о работе с лучшими условиями. Еще столько же опрошенных оставили первую компанию из-за отсутствия перспектив для карьерного роста.

36% опрошенных считают, что первый трудовой опыт предопределил их карьерный путь. Как показали результаты исследования, особенно остро это почувствовали специалисты из сферы добычи сырья и юридической сферы. 44% тверичан, особенно соискатели из сферы автомобильного бизнеса и транспортной сферы, не считают, что первая работа повлияла на их карьеру. Их мнение разделяют и соискатели из административного и рабочего персонала.

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Виктор

Аналитиков пруд пруди, анализ дешевый, у нас кроме продавца работы нет.

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