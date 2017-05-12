Спорт
Арбитражный суд отказал Антону Соколову в приеме заявления о банкротстве ТХК
Хоккеисту выдали справку о возвращении госпошлины. О выплате зарплаты Соколову речи пока не идет.
Как сообщал Tverigrad.ru, 3 мая тверской хоккеист Антон Соколов подал заявление в Арбитражный суд Тверской области о признании НП «Профессиональный хоккейный клуб» (так официально называется ТХК) банкротом.
Основанием для иска стала четырехмесячная задолженность по зарплате, которая по информации источников составила порядка 300 тысяч рублей, и отсутствие какой-либо определенности по ее погашению. Как не раз отмечал генеральный директор ТХК Кирилл Пафифов, средств у клуба нет - одни долги.
Однако вечером в пятницу, 12 мая, стало известно, что судья Юлия Медникова вынесла определение об отказе в принятии искового заявления Антона Соколова о признании ТХК банкротом и выдаче истцу справки на возврат госпошлины в соответствии со статьей 104 АПК РФ.
Портал Tverigrad.ru продолжит следить за развитием событий.
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