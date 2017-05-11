В отношении ТХК начата процедура банкротства

Исковое заявление о признании финансовой несостоятельности НП «Профессиональный хоккейный клуб» в Арбитражный суд Тверской области подал ветеран ТХК Антон Соколов. 36-летний воспитанник тверского хоккея является рекордсменом ТХК по количеству проведенных игр. За 15 сезонов Антон Соколов отыграл в форме «крылатых» 735 официальных матчей, в которых набрал по системе «Гол+пас» 327 очков (127+200). Напомним, чуть раньше в [...]

https://tverigrad.ru/publication/v-otnoshenii-tkhk-nachata-procedura-bankrotstva

Исковое заявление о признании финансовой несостоятельности НП «Профессиональный хоккейный клуб» в Арбитражный суд Тверской области подал ветеран ТХК Антон Соколов.

36-летний воспитанник тверского хоккея является рекордсменом ТХК по количеству проведенных игр. За 15 сезонов Антон Соколов отыграл в форме «крылатых» 735 официальных матчей, в которых набрал по системе «Гол+пас» 327 очков (127+200).

Напомним, чуть раньше в Центральный районный суд с исками к ТХК о взыскании задолженности по зарплате обратился еще ряд хоккеистов и сотрудников. Однако Соколов не стал дожидаться решений районного суда и инициировал процедуру банкротства, видимо, надеясь только после того, как все имущество клуба пойдет с молотка, получить хоть какие-то деньги.

Как сообщал портал Tverigrad.ru, на сегодняшний день ситуация с задолженностью в ТХК критическая. Игроки основной команды не получали зарплату с января текущего года, то есть четыре месяца. Хоккеисты молодежного состава «Тверичи» выступали в первенстве НМХЛ за «спасибо» с осени прошлого года. Перед тренерским штабом и другими сотрудниками клуба задолженность составляет больше шести месяцев.

Вместе с тем согласно законодательству, уже трехмесячная задолженность является поводом о признании банкротства предприятия или организации.

По словам генерального директора ТХК Кирилла Пафифова, по меркам Высшей хоккейной лиги долги тверского клуба не такие уж и большие. Тем не менее нынешний бюджет «крылатых» представляет собой одни «дырки» и долги. И в течение последних месяцев со стороны учредителей, руководства города и области не принимается никаких решений и шагов по исправлению тяжелой финансовой ситуации. Тем временем федерация хоккея России обязала клуб до 20 мая текущего года расплатиться с долгами. В противном случае ТХК будет исключен из всех соревнований, проводимых под эгидой ФХР.

Правда, подобное наказание похоже на шутку. В штате клуба сегодня и без угроз Федерации хоккея нет ни одного игрока. Тренеры «крылатых» Владислав Хромых и Денис Баев уже присоединились к тюменскому «Рубину». Ждет предложений о новой работе и Владимир Кольцов, который выводил ТХК в Высшую хоккейную лигу, а затем четыре сезона работал помощником у Алексея Ждахина и Владислава Хромых.

– Признаться, я уже и не надеюсь, что получу с ТХК свои долги по зарплате, – отмечает Кольцов. – Даже если клуб признают банкротом и начнут продавать имущество, боюсь, все вырученные средства пойдут на уплату налогов. Да и что продавать? Автобус, оргтехнику, видеоаппаратуру? В лучшем случае это около 10 миллионов рублей.

Антон Соколов по поводу своего решения о подаче искового заявления в Арбитражный суд Тверской области отказался от каких-либо комментариев.

Процесс банкротства довольно длительная процедура. При этом в большинстве случаев она означает поэтапную ликвидацию организации. Впрочем существуют примеры, когда банкротство приводит к финансовому оздоровлению и выправлению ситуацию. Например, в прошлом году через это прошел хоккейный клуб «Дизель» (Пенза) и смог продолжить свое выступление в чемпионате ВХЛ. Однако для положительного исхода необходимы регулярные соответствующие финансовые поступления.

Напомним, с нынешнего года ТХК остался за рамками областного бюджета. Других источников финансирования у клуба так и не нашлось.

0 0