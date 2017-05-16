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Автопарк Госавтоинспекции Тверской области пополнился 27 новыми Toyota, Kia и Lada

Автомобили инспекторам вручат в торжественной обстановке.

Во вторник, 16 мая, в Твери пройдет торжественное вручение новых патрульных автомобилей региональной Госавтоинспекции.

Церемония вручения назначена на 14:00. Планируется, что ключи от машин инспекторам вручит губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Автопарк ГИБДД пополнится 27 автомобилями - Toyota Camry, Kia Rio и Lada Granta. Утром во вторник за несколько часов до церемонии вручения эти автомобили находились на территории областного ГИБДД на Волоколамском проспекте, где корреспонденту Tverigrad.ru и удалось их сфотографировать.

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