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Автопарк Госавтоинспекции Тверской области пополнился 27 новыми Toyota, Kia и Lada
Автомобили инспекторам вручат в торжественной обстановке.
Во вторник, 16 мая, в Твери пройдет торжественное вручение новых патрульных автомобилей региональной Госавтоинспекции.
Церемония вручения назначена на 14:00. Планируется, что ключи от машин инспекторам вручит губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Автопарк ГИБДД пополнится 27 автомобилями - Toyota Camry, Kia Rio и Lada Granta. Утром во вторник за несколько часов до церемонии вручения эти автомобили находились на территории областного ГИБДД на Волоколамском проспекте, где корреспонденту Tverigrad.ru и удалось их сфотографировать.
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