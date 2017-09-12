Банк России проследит за мошенническими сайтами в сфере финансов

Центральный банк России проверит рунет на наличие нового вида запрещенной информации — информации, использованной для мошенничества на финансовом рынке.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ЦБ РФ, банк займется экспертизой сайтов, разработанных для осуществления мошеннических схем на финансовом рынке, и последующей их блокировкой.

Согласно стратегии госполитики в области защиты прав потребителей, утвержденной в августе 2017 года председателем правительства Дмитрием Медведевым, финансовый регулятор сможет проводить экспертизу сайтов, действующих «с нарушениями законодательства РФ, регулирующего отношения на финансовом рынке, в том числе, для совершения мошеннических действий на финансовом рынке».

Также планируется наделить ЦБ правом принимать решение о включении ресурсов в Единый реестр запрещенных сайтов (получивший в СМИ название «черный список»).

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.