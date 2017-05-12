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Болей за Россию с «Афанасием»!
С 5 по 21 мая в Германии и Франции проходит Чемпионат мира по хоккею.
Сборная Россия уже отыграла четыре матча – со сборными Швеции, Италии, Германии и Дании. Во всех играх наши хоккеисты принесли победный результат. Тверской холдинг «Афанасий» выступает спонсором трансляций матчей. Это значит, что в перерывах вы можете увидеть рекламу безалкогольного «Марочного».
Приглашаем болеть за Наших в ресторан «Семь пятниц»
В этом году на территории холдинга, прямо в действующем цехе, где пивовары обрабатывают ячмень, проращивают солод и варят пиво, открылся ресторан «Семь пятниц». Дубовая деревянная мебель, запах солода и легкий шум с производства создают идеальную атмосферу для вечернего отдыха. Не это ли лучшее место для того, чтобы болеть за Россию большой дружной компанией?! Приходите смотреть матчи на большом экране. С пенным безлимитом и фирменными закусками от «Афанасия»!
Для милых дам вход БЕСПЛАТНЫЙ! Для мужчин цена билета – 1200 рублей! В стоимость входит пивной безлимит (сколько сможешь в себя залить во время матча!) и закуска на выбор: жареный североморский ерш или рулька по-баварски. Также можно приобрести билет с полным депозитом за 800 рублей.
Билеты можно купить в экобутиках холдинга (Коминтерна, 93 и 95; пр-т Победы, 22) или на сайте.
И помните: количество мест ограничено, а количество пива – нет!
Ждем вас уже сегодня в 17:15 на трансляции матча «Швеция-Италия», в 21:15 на игре Дании и Германии, а завтра в 17:15 смотрим матч «Россия-Словакия».
Расписание следующих матчей:
13 мая, 21:15, группа «B», Канада – Швейцария
14 мая, 17:15, группа «A», Словакия – США
14 мая, 21:15, группа «B», Швейцария – Финляндия
15 мая, 21:15, группа «A», Россия – Латвия
16 мая, 17:15, группа «A», Россия – США
16 мая, 21:15, группа «B», Канада – Финляндия
Телефон для справок: 60-77-75.
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