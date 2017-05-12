Быстрый интернет в деревне. Какие возможности доступны тверичанам

Все больше россиян предпочитают проводить отпуск не за границей, а за городом, и с удовольствием отдыхают в деревне у родственников или на собственной даче. Однако в современных условиях городским жителям и тем, кто проживают в поселках в области, необходимо быть онлайн. Ведь доступ в интернет – это не только развлечения, просмотр интересных фильмов и передач [...]

https://tverigrad.ru/publication/bystryjj-internet-v-derevne-kakie-vozmozhnosti-dostupny-tverichanam

Все больше россиян предпочитают проводить отпуск не за границей, а за городом, и с удовольствием отдыхают в деревне у родственников или на собственной даче.

Однако в современных условиях городским жителям и тем, кто проживают в поселках в области, необходимо быть онлайн. Ведь доступ в интернет – это не только развлечения, просмотр интересных фильмов и передач в сети, но и поиск нужной информации, общение с друзьями, а для кого-то это и работа.

Редакция портала Tverigrad.ru узнала, как подключить качественный, быстрый и недорогой интернет в деревне.

Тверичане, наряду с жителями Москвы, Санкт-Петербурга и Великого Новгорода, имеют уникальную возможность пользоваться быстрым беспроводным интернетом по технологии LTE-450. В 2016 году он был запущен компанией Tele2 под брендом Skylink.

Сеть LTE-450 уже работает на территории, где проживают более 93% населения Тверской области. Эта технология обеспечивает широкое покрытие и устойчивый прием сигнала даже в сложных географических условиях и удаленных населенных пунктах нашей области.

Интернет без проводов сразу для всех мобильных устройств

При подключении к сети LTE-450 не надо самостоятельно выбирать оборудование, прокладывать кабели по всему дому и устанавливать розетки для интернета.

По вызову клиента агент Skylink приедет по нужному адресу, подключит роутер и антенны и подберет подходящий тариф. Выезд мастера на место – бесплатный. Клиент платит только за подключенное оборудование и вносит плату за тариф, а потом может подключать к интернету все устройства в доме – смартфоны, планшеты, ноутбуки или компьютеры.

Интернет-пользователи в глубинке могут выбрать один из трех тарифов – выгодный для них

Skylink XL. За 990 рублей в месяц на тарифе предоставляется безлимитный доступ в интернет днем и ночью, при этом можно без ограничений скачивать видео файлы с файлообменников или торрентов.

Skylink L. 15 Гб интернет-трафика в месяц за плату всего 490 рублей. Трафик сверх пакета – всего 4 копейки за Мб. При этом важное новшество – не потраченный в текущем месяце интернет-трафик их пакета автоматически переносится на следующий месяц при внесении абонентской платы. Это очень удобно.

«День в сети». Для тех абонентов, которые выбирают услуги Skylink для редких поездок за город или командировок. Абонентская плата взимается только в дни фактического пользования интернетом. За 39 рублей в сутки предоставляется 1 Гб интернет-трафика, стоимость трафика сверх этого пакета составляет 5 копеек за 1 Мб.

Акция: до конца весны оборудование в два раза дешевле

До 31 мая 2017 года Skylink предоставляет скидку более чем в 50% на абонентское оборудование. Так, любую модель 4G-роутеров в комплекте с антеннами для усиления сигнала можно приобрести по специальной цене – за 5501 рубль. Это отличный повод решить вопрос с подключением интернета уже сейчас и начать пользоваться быстрым и качественным интернетом на даче или в деревне.

Вызвать торгового агента Skylink можно по телефону 8-904-000-0123

Подробнее на skylink.ru

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