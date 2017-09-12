Число страдающих ожирением детей стало в России в два раза больше

Tverigrad.ru в:
Твериград в Яндекс новостях
Твериград в ГуглНовостях
Твериград в телеграм

Уровень детского ожирения в стране неуклонно растет. По последним данным Эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом страдают 5-8% школьников, при этом аналогичный показатель в 1990-е годы не превышал отметки в 2-3%.

По мнению эндокринолога-репродуктолога Павла Окорокова, в России, где также от избыточной массы тела страдают 11-18% детей, ситуация с ожирением приобретает масштаб эпидемии.

Опрошенные «Известиями» медицинские эксперты сошлись во мнении, что постепенно Россия в вопросах лишнего веса начинает догонять Соединенные Штаты.

«По детям это большая цифра. Но у взрослого населения все гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян», — рассказал газете Окороков.

В Минздраве считают, что принимаемых мер по борьбе с детским ожирением недостаточно. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, одна из задач современной медицины — борьба с нарастающей быстрыми темпами эпидемией сахарного диабета 2-го типа и связанного с этим повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. И эта борьба должна начинаться в детском возрасте, а именно — с профилактики избыточного веса и ожирения.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

2
1
Здоровье

КОММЕНТАРИИ 4

Для комментирования Вам необходимо .

hrapoidl

Основа рациона простые углеводы и жиры... От недостатка денег. Ведь на здоровую пищу неподъемный ценник...

24
0
exchange of views

одни жиреют от переедания, а другие от голода(от плохой пищи).

9
1
dedushka

Спасибо единой россии за их "счастливое" детство, за чипсы, сникерсы, макдональсы и за нищету родителей.

15
1
ЗОЛОТО 1000

Государству не нужны умные, образованные и здоровые люди. Как ими управлять? Гораздо удобнее, когда население-тупое, больное и немощьное стадо.Вот и жиреем на комбикорме приправленном химией.

6
0