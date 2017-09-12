Число страдающих ожирением детей стало в России в два раза больше

Уровень детского ожирения в стране неуклонно растет. По последним данным Эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом страдают 5-8% школьников, при этом аналогичный показатель в 1990-е годы не превышал отметки в 2-3%.

По мнению эндокринолога-репродуктолога Павла Окорокова, в России, где также от избыточной массы тела страдают 11-18% детей, ситуация с ожирением приобретает масштаб эпидемии.

Опрошенные «Известиями» медицинские эксперты сошлись во мнении, что постепенно Россия в вопросах лишнего веса начинает догонять Соединенные Штаты.

«По детям это большая цифра. Но у взрослого населения все гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян», — рассказал газете Окороков.

В Минздраве считают, что принимаемых мер по борьбе с детским ожирением недостаточно. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, одна из задач современной медицины — борьба с нарастающей быстрыми темпами эпидемией сахарного диабета 2-го типа и связанного с этим повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. И эта борьба должна начинаться в детском возрасте, а именно — с профилактики избыточного веса и ожирения.

