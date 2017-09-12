Число страдающих ожирением детей стало в России в два раза больше
Уровень детского ожирения в стране неуклонно растет. По последним данным Эндокринологического научного центра Минздрава, этим недугом страдают 5-8% школьников, при этом аналогичный показатель в 1990-е годы не превышал отметки в 2-3%.
По мнению эндокринолога-репродуктолога Павла Окорокова, в России, где также от избыточной массы тела страдают 11-18% детей, ситуация с ожирением приобретает масштаб эпидемии.
Опрошенные «Известиями» медицинские эксперты сошлись во мнении, что постепенно Россия в вопросах лишнего веса начинает догонять Соединенные Штаты.
«По детям это большая цифра. Но у взрослого населения все гораздо хуже. Избыток массы тела и ожирение наблюдается более чем у половины россиян», — рассказал газете Окороков.
В Минздраве считают, что принимаемых мер по борьбе с детским ожирением недостаточно. Как сообщили «Известиям» в ведомстве, одна из задач современной медицины — борьба с нарастающей быстрыми темпами эпидемией сахарного диабета 2-го типа и связанного с этим повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний. И эта борьба должна начинаться в детском возрасте, а именно — с профилактики избыточного веса и ожирения.
Основа рациона простые углеводы и жиры... От недостатка денег. Ведь на здоровую пищу неподъемный ценник...
одни жиреют от переедания, а другие от голода(от плохой пищи).
Спасибо единой россии за их "счастливое" детство, за чипсы, сникерсы, макдональсы и за нищету родителей.
Государству не нужны умные, образованные и здоровые люди. Как ими управлять? Гораздо удобнее, когда население-тупое, больное и немощьное стадо.Вот и жиреем на комбикорме приправленном химией.