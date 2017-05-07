Перед церемоний захоронения в Ржеве на воинском мемориале обнаружили 50-кг снаряд времен войны

Территория мемориала оцеплена полицией, на место выехали взрывотехники МЧС. В воскресенье, 7 мая, в Ржеве на воинском мемориале должна пройти церемония захоронения останков Красноармейцев, обнаруженных в ходе экспедиции «Ржев. Калининской фронт». Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, находка сделана во время подготовки к захоронению останков советских воинов, поднятых поисковыми отрядами в Ржевском районе. - Вчера [...]

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Территория мемориала оцеплена полицией, на место выехали взрывотехники МЧС.

В воскресенье, 7 мая, в Ржеве на воинском мемориале должна пройти церемония захоронения останков Красноармейцев, обнаруженных в ходе экспедиции «Ржев. Калининской фронт».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, находка сделана во время подготовки к захоронению останков советских воинов, поднятых поисковыми отрядами в Ржевском районе.

- Вчера на раскопе было чисто, а сегодня утром нам сообщили, что обвалился пласт земли и обнажился неразорвавшийся 50-кг снаряд, - сообщил Tverigrad.ru пресс-секретарь экспедиции Андрей Рожков. - Из Твери выехали специалисты МЧС. Захоронение пройдет сегодня, но, естественно, только после того, как место будет обследовано и снаряд изымут. Уже прибыли гости, в том числе - руководство Тверской области. На данный момент подняты останки 366 красноармейцев, обнаружены 37 медальонов и именных вещей, личности 14 бойцов установлены, найдены родственники двух из них, еще три медальона в доработке.

В торжественной церемонии закрытия лагеря и захоронении останков советских воинов, найденных поисковиками в прошлые годы, примет участие губернатор Игорь Руденя.

Напомним, сегодня под Ржевом завершается военно-историческая поисковая экспедиция «Ржев. Калининской фронт». Экспедиция, которая проходит в Верхневолжье второй год подряд, имеет статус международной – помимо россиян в ней участвуют поисковики из Казахстана и Германии. Всего более 500 человек.

Репортаж Tverigrad.ru из полевого лагеря поисковиков читайте здесь.

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