Спорт
«CШОР Тверская область» – «Волочанин»: видеотрансляция с тверского стадиона «Юность»
Портал Tverigrad.ru совместно с региональной федерацией футбола представляет прямую видеотрансляцию матча 3-го тура чемпионата Тверской области, который начнется в субботу, 13 мая, в 12:00.
В этот день на искусственном газоне тверского стадиона «Юность» местная «СШОР Тверская область» принимает один из самых титулованных клубов высшей лиги «Волочанин» из Вышнего Волочка.
К очной встрече соперники подошли лидерами турнирной таблицы. Команда из тверской Венеции после двух побед имеет в своем активе 6 очков и находится на второй строчке. «СШОР Тверская область», одержав победу и сыграв вничью, с 4 очками занимает третью позицию.
В остальных матчах 3-го тура высшей лиги встречаются:
«Верхневолжье» (Калининский район) – «Бумажник» (Кувшиново). 11:00
«Редкино» (Редкино) – ТСК (Торжок). 12:00
«Ржев» (Ржев) – «Бологое» (Бологое). 13:00
«Звезда» (Кимры) – «Урожай» (Мирный). 13:00
«Лихославль» (Лихославль) – АСО (Бежецк). 15:00.
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