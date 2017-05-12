Декларация-2016: самые богатые и бедные депутаты Тверской городской Думы

Опубликованы сведения о доходах и имуществе депутатов ТГД в период с 1 января по 31 декабря 2016 года. В декларации представлены сведения о доходах и имуществе 27 депутатов Тверской городской Думы, в том числе – председателя ТГД и главы города Александра Корзина. Доход свыше одного миллиона рублей задекларировали 14 депутатов, доход менее одного миллиона – 13 депутатов. [...]

https://tverigrad.ru/publication/deklaraciya-2016-samye-bogatye-i-bednye-deputaty-tverskojj-gorodskojj-dumy

Опубликованы сведения о доходах и имуществе депутатов ТГД в период с 1 января по 31 декабря 2016 года.

В декларации представлены сведения о доходах и имуществе 27 депутатов Тверской городской Думы, в том числе – председателя ТГД и главы города Александра Корзина.

Доход свыше одного миллиона рублей задекларировали 14 депутатов, доход менее одного миллиона – 13 депутатов.

Напомним, годовой доход – это не только зарплата, но и проценты по банковским вкладам, дивиденды, доход от продажи акций, имущества, преподавательской деятельности и так далее.

Самые богатые депутаты

5-е место

Пятерку самых обеспеченных депутатов городского парламента замыкает Олег Балаян с годовым доходом в 2,6 млн рублей. Депутат имеет в собственности земельный участок (2500 кв. м) и жилой дом (359,4 кв. м), а также автомобиль Volkswagen Touareg.

4-е место

На четвертом месте с доходом в 2,7 млн рублей оказался Евгений Варфаломеев, который состоит в постоянных комитетах по жилищно-коммунальному хозяйству и жилищной политике, по социальной политике. Он владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства (2736 кв. м), участком под гараж (35 кв. м) и жилым домом с хозпостройками (192,5 кв. м). Ездит депутат на автомобиле Chevrolet Niva.

3-е место

Третье место в рейтинге самых обеспеченных депутатов занимает председатель Тверской городской Думы Александр Корзин. Его доход в период с 1 января по 31 декабря 2016 года составил 3 млн рублей. Глава Твери имеет в собственности квартиру площадью 46,6 кв. м, а также два автомобиля (УАЗ («Буханка»), Chevrolet Trail Blazer) и мотоцикл «Днепр».

2-е место

Второе место в рейтинге с большим отрывом занимает Андрей Кукушкин. Его годовой доход составил 7,8 млн рублей. Он владеет земельным участком для ведения личного подсобного хозяйства (868 кв. м) и нежилым помещением (288,9 кв. м). В его автопарке – автомобили BMW X5 и Mitsubushi Pajero.

1-е место

Самым обеспеченным среди депутатов Тверской городской Думы стал Александр Оводков, чей доход за 2016 год составил 9,6 млн рублей. В собственности у него находятся 500 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство, комплексную жилую и общественную застройку, а также для ведения сельскохозяйственного производства. Ездит депутат на автомобиле Lexus RX 200T.

Добавим, что еще одним депутатом Тверской городской Думы, который задекларировал доход свыше двух миллионов рублей, является Вадим Дешевкин. Его годовой доход составил 2,2 млн. Он владеет двумя земельными участками (613,9 кв. м и 1500 кв. м), двумя жилыми домами (129,8 кв. м и 58,1 кв. м). Также ему принадлежит 1/3 квартиры общей площадью 65,8 кв. м. Кстати, Вадим Дешевкин – обладатель самого крупного автопарка. В его собственности – автомобили Ford Scorpio, Mitsubishi Pajero, две моторные лодки, прицеп и два снегохода (Yamaha и «Тайга»).

ТОП-5 самых бедных депутатов

Из 27 депутатов Тверской городской Думы 13 задекларировали доход менее одного миллиона рублей.

5-е место

Замыкает пятерку наименее обеспеченных депутатов Елена Лебедева с доходом в 598,4 тысяч рублей. Она имеет в собственности земельный участок (600 кв. м), участок под гараж (23 кв. м), садовый дом (78,3 кв. м), 2/4 квартиры площадью 89 кв. м, 1/2 квартиры площадью 89 кв. м, гаражом и автомобилем Hyundai Tucson.

4-е место

На четвертом месте с годовым доходом в 516 тысяч рублей оказался Сергей Шишков. В собственности у него находится 1/3 квартиры общей площадью 60,8 кв. м. Автомобилей, судя по декларации, у депутата нет.

3-е место

Третье место занимает Юрий Ануфриев, чей доход в 2016 году составил 468 тысяч рублей. Зато в собственности он имеет три земельных участка (2479 кв. м, 1390 кв. м и 1763 кв. м), 1/2 квартиры площадью 67 кв. м, 1/2 квартиры площадью 40,6 кв. м, нежилое помещение (16 кв. м), а также 2/5 доли апартаментов в Болгарии. Ездит депутат на автомобиле Nissan Qashqai+2.

2-е место

На втором месте с доходом в 475 тысяч рублей – Сергей Панчин. Судя по декларации, ни недвижимости, ни транспортных средств депутат в собственности не имеет.

1-е место

Самый маленький доход по итогам 2016 года задекларировал Юрий Лейман – 451 тысячу рублей. Зато он владеет пятью земельными участками (18000 кв. м, 676,9 кв. м, 2641 кв. м, 800 кв. м, 6400 кв. м) и тремя жилыми домами (69,3 кв. м, 143,2 кв. м и 37,8 кв. м). Также в собственности у депутата находится автомобиль Chevrolet Tahoe и лодка Badger.

Также доходы менее одного миллиона рублей задекларировали Виталий Котов (603,9 тыс. рублей), Максим Жирков (665,8 тыс. рублей), Елена Юлегина (743,9 тыс. рублей), Дмитрий Фадеев (812,3 тыс. рублей), Юрий Федоров (827,9 тыс. рублей), Алексей Арсеньев (891,2 тыс. рублей), Илья Холодов (906,6 тыс. рублей) и Александр Кондюков (954,2 тыс. рублей).

Ранее о доходах и имуществе за 2016 год отчитались депутаты Законодательного собрания Тверской области, члены регионального правительства и депутаты Госдумы РФ от Тверской области.

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