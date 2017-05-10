День Победы в Твери завершился праздничным салютом

Яркий, всегда поражающий воображение и поистине праздничный – все это о фейерверке в честь Дня Победы, посмотреть который вечером 9 Мая пришли жители со всей Твери. Салют – традиционное завершение праздника, его ждут абсолютно все от мала до велика, потому что яркие разноцветные огни для каждого отдают чем-то своим, неповторимым и родным. Ветераны вспоминают первый [...]

https://tverigrad.ru/publication/den-pobedy-v-tveri-zavershilsya-prazdnichnym-salyutom

Яркий, всегда поражающий воображение и поистине праздничный – все это о фейерверке в честь Дня Победы, посмотреть который вечером 9 Мая пришли жители со всей Твери.

Салют – традиционное завершение праздника, его ждут абсолютно все от мала до велика, потому что яркие разноцветные огни для каждого отдают чем-то своим, неповторимым и родным. Ветераны вспоминают первый салют, первый День Победы, каждое поколение связывает с этим грандиозным зрелищем свои сокровенные воспоминания, а дети просто радуются красоте и впитывают то добро, которое исходит от этого великого праздника.

Чтобы увидеть фейерверк своими глазами, в городе собралось огромное количество тверичан. Кто-то предпочёл наблюдать за ярким огнями прямо у обелиска Победы, кто-то нашёл себе место на Старом волжском мосту и на пляже, а кто-то смотрел фейерверк с прогулочных катеров, прямо с Волги, напротив обелиска Победы.

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