Дзюдоисты Твери привезли золото из Магадана

Тверские спортсмены успешно выступили на Открытых всероссийских соревнованиях «Праздник дзюдо», прошедших 13 – 16 мая в Магадане. На татами ФСК «Колымский» вышло более 300 борцов от 12 до 18 лет из 46 регионов России, Республики Беларусь, Казахстана, Азербайджана, Молдовы и Луганска. Победители и призеры определялись в трех возрастных группах и разных весовых категориях. Из трех [...]

https://tverigrad.ru/publication/dzyudoisty-tveri-privezli-zoloto-iz-magadana

Тверские спортсмены успешно выступили на Открытых всероссийских соревнованиях «Праздник дзюдо», прошедших 13 – 16 мая в Магадане.

На татами ФСК «Колымский» вышло более 300 борцов от 12 до 18 лет из 46 регионов России, Республики Беларусь, Казахстана, Азербайджана, Молдовы и Луганска. Победители и призеры определялись в трех возрастных группах и разных весовых категориях.

Из трех дзюдоистов Твери двое поднялись на высшую ступень пьедестала почета среди юношей до 14 лет. Сардарбек Наврузов, выиграв четыре поединка, завоевал золотую медаль в категории до 33 кг. Ярослав Шевченко, также одолев четырех соперником, стал победителем в весе до 36 кг.

Отметим, что организаторы полностью оплатили проживание и питание тверской делегации на соревнованиях в Магадане. Юные спортсмены приняли участие и в учебно-тренировочных сборах, которые прошли в рамках «Праздника дзюдо» под руководством ведущих наставников сборной России по дзюдо Евгения Кулдина и Жана Пьера Жиберта, сообщил исполнительный директор федерации дзюдо Тверской области Руслан Дельмамбетов.

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