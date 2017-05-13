ФК «Волочанин»: каждый матч как последний

Несмотря на полное отсутствие финансирования, клуб из Вышнего Волочка продолжает выступать и набирать очки в чемпионате Тверской области по футболу. В субботу, 13 мая, волочане в рамках 3-го тура высшей лиги вышли на искусственный газон стадиона «Юность» в Твери, где им противостояла местная «СШОР Тверская области». Это была встреча лидеров турнирной таблицы. «Волочанин» после двух [...]

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Несмотря на полное отсутствие финансирования, клуб из Вышнего Волочка продолжает выступать и набирать очки в чемпионате Тверской области по футболу.

В субботу, 13 мая, волочане в рамках 3-го тура высшей лиги вышли на искусственный газон стадиона «Юность» в Твери, где им противостояла местная «СШОР Тверская области».

Это была встреча лидеров турнирной таблицы. «Волочанин» после двух побед делил первую и вторую строчки с «Верхневолжьем». А команда Вадима Полубояринова с четырьмя очками в своем активе находилась на третьей позиции.

Причем если в «СШОР» в основном играют школьники и студенты, то у волочан возрастной диапазон футболистов более широкий. Например, ворота защищает 17-летний Даниил Ваулин – сын известного в недавнем прошлом профессионального голкипера «Волочанина-Ратмира». В остальных линиях есть игроки до 30 и старше, имеющие за плечами опыт выступлений и в ПФЛ и в КФК.

С первых минут хозяева завладели инициативой. Тверские футболисты выглядели более сыгранными, быстрыми и техничными. Однако при почти тотальном контроле мяча атаки тверичан были на редкость беззубыми. Доведя мяч до штрафной соперника, подопечные Вадима Полубояринова, словно не знали, что делать дальше: следовал неточный пас или удар – и потеря. Вновь все приходилось начинать сначала.

– В атаке у нас, действительно, есть серьезные проблемы. Как и во всем российском футболе, остро не хватает забивных и пробивных форвардов, – скажет после матча главный тренер «СШОР» Вадим Полубояринов.

Пожалуй, самый опасный момент в первом тайме возник на 15-й минуте в штрафной хозяев поля. После мощнейшего удара одного из игроков «Волочанина» со средней дистанции мяч попал в перекладину и отскочил к одиннадцатиметровой отметке, где уже образовалась куча-мала из соперников. Тверичанам повезло (можно написать и «пронесло»): в сутолоке они смогли-таки вынести кожаный снаряд подальше от своих ворот.

После перерыва игра выровнялась и пошла на встречных курсах. Тренерский штаб волочан явно усилил свою команду за счет замен. И опять же атаки гостей выглядели гораздо острей массированных комбинаций хозяев поля. При этом действовали футболисты в синей форме на удивление просто: перехват – дальний пас – проход – навес в штрафную – удар. В один из таких моментов после прострела с фланга игрок волочан Артем Слон только чудом пролетел мимо мяча. Успей он подставить ногу – и счет был бы открыт. Но не успел.

В свою очередь «СШОР» как ни старалась, так и не смогла подобрать ключи к обороне волочан. Во втором тайме хозяева нанесли лишь один удар в створ соперников, да и тот с дальней дистанции. При этом Даниил Ваулин несколько раз уверенно сыграл на выходах и отвел потенциальную угрозу от своих ворот. В итоге за 90 минут зрители на трибуне «Юности» и видеотрансляции этого матча на портале Tverigrad.ru так и не увидели забитых мячей. Встреча лидеров завершилась безрезультатной ничьей (0:0).

Фотолента матча «СШОР Тверская область» – «Волочанин»

– Я считаю, что ничейный счет вполне закономерен и справедлив. По владению мячом и движению преимущество, конечно, было на стороне хозяев поля. Но при этом мы создали больше голевых моментов и выглядели, на мой взгляд, острей, – отметил тренер «Волочанина» Константин Ерофеев.

– С лидером сыграли на равных. В целом исходом матча я вполне удовлетворен. Однако качество футбола оставляет желать лучшего. Будем работать и постараемся прибавить в организации атакующих действий, – прокомментировал результат встречи Вадим Полубояринов.

Видеозапись матча «СШОР Тверская область» – «Волочанин»

Тем временем один из самых титулованных клубов областного чемпионата «Волочанин» в скором времени может сняться с региональных соревнований. Причина для наших дней банальна – отсутствие средств.

– Последние два года нас финансировала администрация Вышневолоцкого района. Но накануне нынешнего чемпионата нам объявили, что муниципальная власть больше не в состоянии содержать любительский футбольный клуб, – рассказал Константин Ерофеев. – На сегодняшний день у нас для участия в областных соревнованиях нет ни копейки. Спасибо одному местному предпринимателю, который любит футбол и за свой счет помогает нам с выездами на гостевые матчи. Но он отнюдь не Абрамович. «Волочанин» до сих пор не смог заплатить даже стартовый взнос для участия в чемпионате. Поэтому сейчас никаких задач перед командой не ставим, живем одним днем, каждый матч для нас может стать последним.

Добавим, на сегодняшний день любительский футбольный клуб «Волочанин» – это около 80 взрослых и детей, регулярно задействованных в региональных соревнованиях. А также еще сотни мальчишек – воспитанников местной спортивной школы, мечтающих попасть в свою главную муниципальную команду.

Если накануне проведения в России чемпионата мира по футболу у нас в провинции начнут закрываться и такие клубы, то говорить о каком-то прогрессе в развитии физической культуры и спорта и популяризации здорового образа жизни будет откровенно стыдно.

Результаты всех матчей 3-го тура высшей лиги:

«СШОР Тверская область» (Тверь) – «Волочанин» (Вышний Волочек) – 0:0

«Верхневолжье» (Калининский район) – «Бумажник» (Кувшиново) – 1:1

«Редкино» (Редкино) – ТСК (Торжок) – 1:1

«Ржев» (Ржев) – «Бологое» (Бологое) – 2:0

«Звезда» (Кимры) – «Урожай» (Мирный) –

«Лихославль» (Лихославль) – АСО (Бежецк) -

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