Фонтаны в Твери закроют в октябре

Сезон фонтанов подходит к своему завершению.

Фонтаны в Твери начнут закрывать поочередно, без масштабных торжеств.

Как сообщили Tverigrad.ru в городской администрации, мероприятия по консервации фонтанов будут проходить с 1 по 15 октября. Гидротехнические сооружения приготовят к зимовке и законсервируют их до весны.

На осенне-зимний период специалисты демонтируют комплектующие, сольют воду из установок, очистят их от мусора, проверят работоспособность насосов.

