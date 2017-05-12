Фредерика де Грааф: «Нельзя обманывать человека, который умирает»

Известный специалист в области паллиативной медицины встретилась с тверскими социальными работниками и волонтерами. Слышали ли вы о таком понятии, как паллиативная медицина? Если нет, значит вы и ваши близкие не сталкивались со страшным вердиктом «неизлечимо больной». Суть паллиативной помощи в облегчении страданий тех пациентов, которые умирают, в частности от рака. По сравнению с традиционной медициной [...]

https://tverigrad.ru/publication/frederika-de-graaf-nelzya-obmanyvat-cheloveka-kotoryjj-umiraet

Известный специалист в области паллиативной медицины встретилась с тверскими социальными работниками и волонтерами.

Слышали ли вы о таком понятии, как паллиативная медицина? Если нет, значит вы и ваши близкие не сталкивались со страшным вердиктом «неизлечимо больной». Суть паллиативной помощи в облегчении страданий тех пациентов, которые умирают, в частности от рака. По сравнению с традиционной медициной этот вид терапии в России находится чуть ли не в зачаточном состоянии. О том, как можно помочь больному и его родным; что нужно делать, а чего стоит избегать рассказала тверским социальным работникам, волонтерам и студентам доброволец Первого Московского хосписа Фредерика де Грааф.

Психолог, врач-рефлексотерапевт Фредерика де Грааф живет в России уже 16 лет, и все эти годы помогает тяжело больным и их родственникам. Ее опыт колоссален, а в кругу коллег она уже давно стала практически человеком-легендой. По словам протоиерея Александра Шабанова, возглавляющего хоспис «Анастасия», приезд специалиста такого уровня в Тверь – это большое событие. Он отмечает, что общение действующих соцработников и волонтеров с Фредерикой де Грааф является уникальной возможностью получить знания, которые невозможно почерпнуть в книгах или на курсах.

Встреча в формате живого диалога с человеком, который помог сотням неизлечимо больных, ничем не напоминала лекцию. За два часа собравшиеся услышали десятки конкретных примеров из личной практики Фредерики де Грааф, а так же обсудили и попытались смоделировать различные ситуации, с которыми может столкнуться любой волонтер, ухаживающий за больным. Расставляя приоритеты, московская гостья сделала акцент на налаживании коммуникации с пациентом, которому помогаешь. Формула проста: больной человек никогда не откроет свое сердце и не расскажет, что его тревожит, насколько ему тяжело или страшно тому, кто ментально закрыт или зажат.

Вместе с теми, как показывает практика, коммуникация – это не только и не столько разговор.

Тот, кто помогает неизлечимо больному, должен развивать в себе задатки психолога, поскольку основная часть информации передается неречевыми взаимодействиями, то есть языком тела.

– Иногда я сижу с человеком, которому плохо или душевно, или физически… и когда начинаю говорить о чем-то, то наблюдаю, как он реагирует своим телом. Иногда он поворачивается ко мне спиной – значит, я в своих разговорах «не туда» пошла. А если удается помочь пациенту раскрыться – он поворачивается и смотрит мне в глаза. Кроме того, нужно слушать тон голоса. Бывает, что спрашиваешь человека: «Ну как Вы?»… а он в ответ «Всё хорошо». При этом смотришь в его глаза, на его скрещенные на груди руки, и на то, как он держится, и понимаешь, что это совершенно не так.

Помочь тому, кого нельзя вылечить, сложно, но можно.

Фредерика де Грааф отмечает: можно подготовить человека к жизни, а к смерти подготовить невозможно. Нужно стараться облегчить страдания, сделав так, чтобы больной не чувствовал себя одиноким. Нельзя быть навязчивым и неискренним. Нельзя обманывать человека, который знает, что скоро умрет, рассказывая ему о том, что все будет хорошо. Нужно постараться дать пациенту то, что ему более всего необходимо – кому-то нужно, чтобы его выслушали, другому – вместе помолчать. Главное, чтобы больной ощутил душевный комфорт, раз уж так случилось, что он страдает физически.

Говоря о развитии паллиативной медицины в России, Фредерика де Грааф отметила позитивные сдвиги, приведя в пример Москву, где за последние годы открыты сразу несколько хосписов. Разумеется, что это нелегко, в первую очередь с финансовой точки зрения. И зачастую для решения вопроса не обойтись без помощи государства и местной власти. Вместе с тем, есть вещи, которые зависят от каждого из нас.

– Да, помощь государства очень нужна и важна. Это и препараты, и средства гигиены, и многое другое. В любом случае, необходимо, чтобы страдания каждого больного были медикаментозно обезболены. Но мы-то тоже ответственны за многое! Важнее всего наше отношение. Можно не иметь ничего, быть рядом с человеком и его уважать. Порой, это нужно пациенту даже больше, чем памперсы, – делится специалист.

Естественно, класть на разные чаши весов душевное общение и памперсы можно лишь гипотетически.

И помощь должна быть, по возможности, всеобъемлющей. Но это в идеале. Что касается суровой реальности, то неизлечимым онкобольным в той же Твери на данном этапе остается рассчитывать лишь на выездную паллиативную помощь, организованную усилиями хосписа «Анастасия». А вот стационар в бывшем здании больницы в Суховерково по-прежнему не функционирует. То, что во всем мире хосписы являются продуктами государственно-частного партнерства, понятно. Но не менее понятно и другое: обеспечение достойного ухода за неизлечимо больными – это показатель социальной зрелости общества. И одними добровольными началами неравнодушных волонтеров здесь не обойтись.

Посмотреть видеосюжет о визите Фредерики де Грааф в Твери можно на «Твериград ТВ».

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