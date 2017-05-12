Фредерика де Грааф: можно подготовить человека к жизни, а к смерти подготовить невозможно

Как помочь неизлечимо больному и его родным, что нужно делать, а чего стоит избегать. Известный специалист в области паллиативной медицины Фредерика де Грааф поделилась секретами милосердия. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5. Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

https://tverigrad.ru/video/frederika-de-graaf-mozhno-podgotovit-cheloveka-k-zhizni-a-k-smerti-podgotovit-nevozmozhno

Как помочь неизлечимо больному и его родным, что нужно делать, а чего стоит избегать. Известный специалист в области паллиативной медицины Фредерика де Грааф поделилась секретами милосердия. Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. 0 0

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