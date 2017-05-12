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Фредерика де Грааф: можно подготовить человека к жизни, а к смерти подготовить невозможно

Как помочь неизлечимо больному и его родным, что нужно делать, а чего стоит избегать. Известный специалист в области паллиативной медицины Фредерика де Грааф поделилась секретами милосердия.

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