Губернатор Тверской области вручил награды медсестрам

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню медицинской сестры, состоялось 12 мая в Областном клиническом перинатальном центре. Лучших представителей профессии поздравили губернатор Игорь Руденя, замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, зампредседателя Госдумы РФ Владимир Васильев и председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев. Как отметил глава региона, профессия медсестры особенная, в ней люди остаются работать только по зову сердца. «Здесь, в [...]

https://tverigrad.ru/publication/gubernator-tverskojj-oblasti-vruchil-nagrady-medsestram

Торжественное мероприятие, посвященное Международному дню медицинской сестры, состоялось 12 мая в Областном клиническом перинатальном центре.

Лучших представителей профессии поздравили губернатор Игорь Руденя, замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, зампредседателя Госдумы РФ Владимир Васильев и председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев.

Как отметил глава региона, профессия медсестры особенная, в ней люди остаются работать только по зову сердца. «Здесь, в Перинатальном центре, мы понимаем, какую важную миссию по сохранению здоровья медицинские сестры выполняют буквально с первых минут рождения человека», – отметил Игорь Руденя.

В свою очередь, замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева подчеркнула: «Если врач имеет хорошую помощницу – это больше 50 процентов успеха. Медсестра больше работает с пациентами, всегда находится рядом с ними». Она также добавила, что министром здравоохранения РФ поставлена задача поднимать престиж этой профессии.

В Тверской области развитие здравоохранения – одно из ключевых направлений в социальной сфере. В регионе реализуется комплексная программа ремонта зданий медучреждений, развивается система социальной поддержки медсестер и врачей. К концу 2017 году зарплату младшего медперсонала планируется увеличить в 1,5 раза.

Игорь Руденя поблагодарил медсестер за подвижнический труд, заботу о пациентах, сострадание и доброту и вручил лучшим представителям профессии заслуженные награды.

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