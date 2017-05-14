Имя победительницы конкурса «Королева Рунета – 2017» назовут 15 мая

Среди финалисток – участница из Твери. Подходит к завершению конкурс «Королева Рунета». 12 мая на вопросы двух членов жюри в эфире одной из местных радиостанций отвечали финалистки из Израиля Алена Морозова и Ирина Мельцер. А утром в понедельник, 15 мая, это предстоит сделать трем участницам из России, вышедшим в финал: Эльвире Биксентеевой (Тюменская область), Анне Шулькевич (Тверь) и Диане Слащёвой [...]

https://tverigrad.ru/publication/imya-pobeditelnicy-konkursa-koroleva-runeta-2017-nazovut-15-maya

Среди финалисток – участница из Твери.

Подходит к завершению конкурс «Королева Рунета». 12 мая на вопросы двух членов жюри в эфире одной из местных радиостанций отвечали финалистки из Израиля Алена Морозова и Ирина Мельцер. А утром в понедельник, 15 мая, это предстоит сделать трем участницам из России, вышедшим в финал: Эльвире Биксентеевой (Тюменская область), Анне Шулькевич (Тверь) и Диане Слащёвой (Московская область).

Участнице из Твери Анне Шулькевич 34 года, у нее трое детей. Анна окончила Тверской институт экономики и менеджмента, по специальности – экономист.

«После рождения ребенка в моей жизни произошли большие перемены, и я занялась тем, о чем мечтала, наверное, с детства, и уже на протяжении нескольких лет я танцую и преподаю в студии восточного танца. И хотя любимая работа занимает очень много времени в моей жизни, на первом месте для меня была и остается моя семья», – признается Анна.

Члены жюри будут оценивать креативность ответов участниц. Победит девушка, которая ответит на вопросы максимально интересно.

Определить победительницу конкурса поможет мама двоих детей из Новокузнецка Яна Лукина, член жюри конкурса и обладательница титула «Королева Рунета – 2016».

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