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Каждый третий житель Твери хотел бы работать по «удаленке»
Аналитики HeadHunter выяснили мнение работодателей и соискателей по поводу удаленной работы.
Как показали результаты исследования, почти две трети работодателей (68%) имели или имеют в штате сотрудников, которые трудятся из дома. При этом опыт удаленной работы есть у каждого шестого тверичанина (17%).
И работодатели, и соискатели видят в таком формате работы как плюсы, так и минусы. Первые понимают, что когда сотрудника нет рядом, его сложнее контролировать и выстраивать рабочие процессы. Это осознают и соискатели, а одним из главных минусов удаленной работы называют нехватку общения, обратной связи и самодисциплины. Интересно, что треть опрошенных соискателей не удовлетворяет нерабочая обстановка: большинство сотрудников на «удаленке» вынуждены сами заботиться о том, чтобы домашний «кабинет» был удобным.
Что касается зарплаты удаленных сотрудников, то абсолютное большинство из них удовлетворены размером оплаты труда. На меньшую, чем обычно, зарплату пожаловались всего 2% соискателей. При этом 35% респондентов предпочли бы удаленную работу с меньшей зарплатой работе в офисе. Вместе с тем, 15% опрошенных тверичан скорее откажутся от удаленной работы, еще 7% затрудняются дать однозначный ответ.
Еще один важный момент – качество работы удаленных сотрудников. По результатам опроса 23% тверских работодателей считают, что такие сотрудники работают хуже. С ними согласны только 14% кандидатов.
Добавим, что чаще всего среди удаленных сотрудников встречаются специалисты из IT-сферы, HR и продаж. Меньше всего сотрудников на «удаленке» среди юристов.
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На newse Фифулька постоянно общение ищет,
не хватает ей общения с 3-х работ на фрилансе.