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Летом в тверских лагерях отдохнут более пяти тысяч детей

Первая смена в муниципальных загородных оздоровительных лагерях начнется 1 июня.

В городе началась подготовка к летней оздоровительной кампании, которая включает в себя множество процедур. По поручению губернатора Тверской области до третьей декады мая должны быть решены все вопросы, касающиеся противопожарной и антитеррористической безопасности объектов, обеспечения лагерей лицензированной охраной, и обработки их территорий.

«В ведении администрации города находится 8 муниципальных детских оздоровительно-образовательных лагерей и детская дача «Отмичи». Во всех уже началась расконсервация, проводится уборка на территории и в корпусах, покраска, капитальный и косметический ремонт там, где это необходимо», - сообщили в пресс-службе городской администрации.

Также в лагерях уже несколько раз проведена противоклещевая обработка территории, взяты пробы воды. Перед самым открытием лагерей их проверит специальная комиссия в составе представителей различных ведомств.

Всю информацию, касающуюся наличия путёвок и их стоимости, можно уточнить па телефонам 35-75-91 и 55-62-89, оставить заявку и получить ответы на все интересующие вопросы можно на электронный адрес leto@adm.tver.ru.

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