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ЛО МВД России на станции Тверь проводит конкурс «Полицейский Дядя Степа»

Работы для финала уже отобраны.

В Линейном отделе МВД России на станции Тверь прошел отборочный этап конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Конкурс проводится ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей и направлен на формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции. В этом году конкурс приурочен к 300-летию российской полиции.

Участие в отборочном этапе конкурса приняли участие дети в возрасте от 6 до 14 лет. Ребятам было предложено изготовить тематические поделки, посвященные сотрудникам правопорядка времен российской империи и до наших дней. В качестве материалов можно было использовать гипс, текстиль, пластилин, картон, глину и другие материалы.

В состав жюри вошли представители Общественного совета при ЛО МВД России на станции Тверь. Они отобрали лучшие работы, который будут участвовать в финальном этапе. Все участники конкурса получили грамоты.

Победителя определят 30 мая 2017 года путем онлайн-голосования на официальном сайте МВД России.

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Комментарии: 1
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AlexIvant

Именно ментов я в таком виде всегда и представлял smile А уж на станции Тверь - ещё похуже smile

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