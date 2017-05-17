Новости
ЛО МВД России на станции Тверь проводит конкурс «Полицейский Дядя Степа»
Работы для финала уже отобраны.
В Линейном отделе МВД России на станции Тверь прошел отборочный этап конкурса детского творчества «Полицейский Дядя Степа». Конкурс проводится ежегодно в преддверии Международного дня защиты детей и направлен на формирование позитивного общественного мнения о деятельности полиции. В этом году конкурс приурочен к 300-летию российской полиции.
Участие в отборочном этапе конкурса приняли участие дети в возрасте от 6 до 14 лет. Ребятам было предложено изготовить тематические поделки, посвященные сотрудникам правопорядка времен российской империи и до наших дней. В качестве материалов можно было использовать гипс, текстиль, пластилин, картон, глину и другие материалы.
В состав жюри вошли представители Общественного совета при ЛО МВД России на станции Тверь. Они отобрали лучшие работы, который будут участвовать в финальном этапе. Все участники конкурса получили грамоты.
Победителя определят 30 мая 2017 года путем онлайн-голосования на официальном сайте МВД России.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Популярное в социальных сетях
ОБСУЖДЕНИЕ Войти
Для комментирования Вам необходимо авторизироваться.
Именно ментов я в таком виде всегда и представлял А уж на станции Тверь - ещё похуже