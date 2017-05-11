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Минэкономразвития готовит программу по повышению производительности труда

Ведомство предлагает предоставлять работодателям налоговый кредит в случае найма человека, зарегистрированного в службе занятости.

Минэкономразвития готовит паспорт приоритетной госпрограммы по повышению производительности труда.

В частности, ведомство предлагает предоставлять работодателям налоговый кредит (отсрочка взимания налога) в случае найма и переобучения человека, зарегистрированного в службе занятости. Об этом говорится в материалах для подготовки паспорта приоритетной программы (есть в распоряжении «Известий»).

Также для повышения производительности МЭР предлагает поддерживать предприятия, но только в том случае, если они будут гарантировать выплату работником налоговых платежей. Кроме того, в материалах предлагается «создание новых специализированных институтов развития в регионах».

Реализация программы по повышению производительности труда рассчитана до 2025 года, сообщили «Известиям» в пресс-службе Минэкономразвития. При этом, как рассказал изданию источник в финансово-экономическом блоке правительства, программа должна быть утверждена 1 сентября.

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