На Калининской АЭС прошел семинар Международного агентства по атомной энергии

Со 2 по 5 мая 2017 года на Калининской АЭС проходил семинар Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по теме «Техническое обслуживание и ремонт». Семинар проводил ведущий консультант ЭНКОНЕТ-ЭНКО (Австрия) Повилас Вайшнис. Цели семинара – ознакомление со стандартами МАГАТЭ в области технического обслуживания и ремонта (ТОиР), организационной структурой службы ремонта Калининской АЭС, реализацией программ ТОиР [...]

https://tverigrad.ru/publication/na-kalininskojj-aehs-proshel-seminar-mezhdunarodnogo-agentstva-po-atomnojj-ehnergii

Со 2 по 5 мая 2017 года на Калининской АЭС проходил семинар Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по теме «Техническое обслуживание и ремонт». Семинар проводил ведущий консультант ЭНКОНЕТ-ЭНКО (Австрия) Повилас Вайшнис.

Цели семинара – ознакомление со стандартами МАГАТЭ в области технического обслуживания и ремонта (ТОиР), организационной структурой службы ремонта Калининской АЭС, реализацией программ ТОиР на АЭС, выявление и прояснение вопросов по тематике семинара.

Директор Калининской АЭС Виктор Игнатов, выступая перед участниками, отметил: «Вопросы технического обслуживания и ремонта – ключевые в обеспечении безопасности станции. Скоро у нас начинается ремонтная кампания, и мы должны выполнить все мероприятия качественно и в срок. Для нас есть шаги только вперед – к улучшению эксплуатации станции, нашей работы. Хотелось бы услышать ваши рекомендации по поводу того, как это сделать с максимальной эффективностью».

Техническое обслуживание и ремонт на АЭС проводится с целью поддержания технического состояния и надежности оборудования на заданном уровне, тем самым обеспечивая соответствие атомной станции требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации.

«Там, где вопросы безопасности атомной станции подняты на верхние управленческие уровни, она обеспечивается должным образом. У вас это есть», – сказал Повилас Вайшнис.

Семинар проходил в рамках подготовки Калининской АЭС к миссии ОСАРТ МАГАТЭ, которая запланирована на 2019 год. Миссия ОСАРТ – программа по рассмотрению вопросов эксплуатационной безопасности – является уникальной возможностью объективно взглянуть на эксплуатацию АЭС с позиции международного опыта.

Р*

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