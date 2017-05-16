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На поддержку шести поисковых объединений из бюджета Тверской области выделено более 3,6 млн рублей
Средства предназначены на хозяйственные расходы при проведении поисковых экспедиций.
Более 3,6 млн рублей направят из бюджета Тверской области на возмещение затрат социально ориентированных некоммерческих организаций, связанных с поисковой деятельностью. Поддержка в 2017 году будет оказана шести объединениям, которые ведут поисковую работу. Это организации «Память поколений», «Витязь», «Звезда», «Военно-исторический поисковый центр. Память 29 армии», клуб «Русь», Российское военно-историческое общество, уточнили в пресс-службе областного правительства.
Ранее такая поддержка оказывалась только поисковым отрядам, зарегистрированным в Тверской области. Решением губернатора Игоря Рудени теперь помощь могут получить поисковики из других регионов, работающие на территории Верхневолжья.
Напомним, что с 26 апреля по 8 мая 2017 года в Тверской области проходила Международная военно-историческая экспедиция «Ржев. Калининский фронт». Участие в ней приняли более 500 представителей поисковых отрядов из 25 регионов России, Казахстана, Германии, а также военнослужащие 90-го отдельного специального поискового батальона Минобороны РФ. За две недели были подняты останки более 300 красноармейцев. Установлены имена воинов из Тверской, Орловской, Новосибирской, Свердловской областей, Республики Татарстан и других регионов России, а также Украины. На мемориале «Парк мира и примирения» в Ржеве были торжественно захоронены останки 1068 советских солдат и офицеров, поднятые в 2017 году и за несколько прошлых лет.
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