Население Твери растет за счет мигрантов

В Тверской городской Думе началось рассмотрение отчета об исполнении бюджета Твери за 2016 год. Как сообщает пресс-служба ТГД, одним из положительных социально-экономических показателей в жизни города стало увеличение численности постоянного населения Твери на фоне повышения рождаемости. Вышеприведенная фраза – фактически цитата и пример словесной казуистики, как желаемое можно выдать за действительное. По данным Росстата, в [...]

https://tverigrad.ru/publication/naselenie-tveri-rastet-za-schet-migrantov

В Тверской городской Думе началось рассмотрение отчета об исполнении бюджета Твери за 2016 год.

Как сообщает пресс-служба ТГД, одним из положительных социально-экономических показателей в жизни города стало увеличение численности постоянного населения Твери на фоне повышения рождаемости. Вышеприведенная фраза – фактически цитата и пример словесной казуистики, как желаемое можно выдать за действительное.

По данным Росстата, в течение минувшего года тверичан действительно стало больше. На три тысячи человек! На 1 января 2017 года столица Верхневолжья насчитывала более 419 400 жителей.

Эта положительная демографическая динамика стабильно сохраняется на протяжении последних шести лет. Но, как удалось выяснить порталу Tverigrad.ru, повышение рождаемости не имеет здесь серьезного значения.

Судите сами. В 2016 году в Твери появилось на свет 5273 малыша. Это самое большое количество новорожденных, как минимум, за 10 лет. По сравнению с 2015-м «прибавка» составили 83 младенца. Необходимо открывать еще один детский сад. Факт сам по себе довольно радостный. Одно печалит. Смертность даже в областной столице, что уж говорить о других городах и районах Верхневолжья, продолжает опережать рождаемость. На погост в минувшем году отправилось 5964 тверичан, то есть естественная убыль – 691 человек.

На самом деле, и здесь нет места лукавству, население Твери последние десять лет растет за счет мигрантов.

По данным отчета городской администрации, в 2016-м на постоянное место в жительство в Тверь переехало 3612 человек.

Вот вам и положительная динамика в демографических показателях.

Как пояснил порталу Tverigrad.ru руководитель «Тверьстата» Виктор Кулаков, «прибавка» населения получилась из-за разницы выбывших и прибывших в Тверь по итогам минувшего года.

Добавим для особо любознательных, чуть больше половины «новых тверичан» – граждане РФ из других регионов, остальные – выходцы из СНГ. Самую большую «заграничную» группу мигрантов составили украинцы, затем идут таджики, узбеки, азербайджанцы, молдоване и армяне. Есть среди тех, кто обосновался в столице Верхневолжья, и уроженцы стран дальнего зарубежья, например, Индии, Сирии и Ирана.

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