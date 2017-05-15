Названа дата показа на Первом канале игры тверских «Плюшек» в Высшей лиге КВН

Соперниками команды из Твери, которая вышла в полуфинал, стали юмористы из Москвы, Читы и Тбилиси. Игра «Плюшек имени Ярослава Гашека» (ТвГУ) во втором четвертьфинале Высшей лиге КВН будет показана по Первому каналу в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщили сами «Плюшки», которые вышли в полуфинал, одержав убедительную победу над командами-соперниками: «Будем дружить семьями» (Москва), Сборной [...]

https://tverigrad.ru/publication/nazvana-data-pokaza-na-pervom-kanale-igry-tverskikh-plyushek-v-vysshejj-lige-kvn

Соперниками команды из Твери, которая вышла в полуфинал, стали юмористы из Москвы, Читы и Тбилиси.

Игра «Плюшек имени Ярослава Гашека» (ТвГУ) во втором четвертьфинале Высшей лиге КВН будет показана по Первому каналу в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщили сами «Плюшки», которые вышли в полуфинал, одержав убедительную победу над командами-соперниками: «Будем дружить семьями» (Москва), Сборной Грузии (Тбилиси), Сборной Забайкальского края (Чита) и Сборной Большого Московского государственного цирка (Москва).

Сама игра прошла еще 14 апреля. Частично о том, что происходило в зале, можно было узнать из онлайн-трансляции. По итогам игры «Плюшки имени Ярослава Гашека» стали победителями, вышли в полуфинал Высшей лиги и получили приз - 400 тысяч рублей.

Игра юмористов из Тверской области будет показана на Первом канале 21 мая в 22:30.

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