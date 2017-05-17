Названы самые доходные профессии в Твери

Отчет об исполнении бюджета региональной столицы за 2016 год, внесенный на рассмотрение в Тверскую городскую Думу, свидетельствует о позитивных изменениях в оплате труда работников. По информации администрации города, в минувшем году на фоне снижения инфляции наблюдался постепенный рост среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях Твери. Наиболее значительно увеличился размер оплаты труда в обрабатывающей [...]

https://tverigrad.ru/publication/nazvany-samye-dokhodnye-professii-v-tveri

Отчет об исполнении бюджета региональной столицы за 2016 год, внесенный на рассмотрение в Тверскую городскую Думу, свидетельствует о позитивных изменениях в оплате труда работников.

По информации администрации города, в минувшем году на фоне снижения инфляции наблюдался постепенный рост среднемесячной заработной платы на крупных и средних предприятиях Твери.

Наиболее значительно увеличился размер оплаты труда в обрабатывающей отрасли (на 11,8 % к 2015 году), в организациях по производству и распределению электроэнергии, газа и воды (на 17,5 %), на транспорте и связи (на 10,6 %) и в финансовой сфере (на 9,7 %).

В результате при годовой инфляции в 6,8 % средняя заработная плата в городе увеличилась по сравнению с 2015-м на 7,6 % и составила 34 тысячи рублей.

Лидерами по зарплатам в Твери являются сотрудники финансовой сферы, организаций, которые занимаются операциями с недвижимостью и производством и распределением электроэнергии, газа и воды.

Особое внимание администрация города уделяла реализации Указа Президента РФ по повышению оплаты труда работников бюджетной сферы. В целом среднемесячная заработная плата работников учреждений образования Твери увеличилась в минувшем году до 25,4 тысяч рублей (на 4,6 %). В здравоохранении и организациях, предоставляющих социальные услуги, до 27,6 тыс. рублей (на 4,5 %). Однако получается, что рост доходов бюджетников пока все-таки отстает от инфляции.

Повышалась оплата труда и работников малых предприятий. Если в 2015-м зарплата в среднем здесь составляла 16,9 тыс. рублей, то в 2016-м – 18,2 тыс. рублей. Однако, как видим, ее рост незначителен и почти в два раза меньше, чем на крупных и средних предприятиях города.

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