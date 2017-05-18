Недоступный остров в центре Твери: в жилой комплекс ведет полоса препятствий

К домам жилищного комплекса «Зеленый остров» на улице Озерная-7 отказываются подъезжать машины «скорой помощи» и такси. Да и местные автовладельцы регулярно пробивают колеса и разбивают подвески. – Пожалуй, только зимой дорога к дому не вызывает проблем, а в другие времена года и особенно после дождей приходится отрабатывать навыки джип-триала, – рассказывает один из жильцов Павел. [...]

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К домам жилищного комплекса «Зеленый остров» на улице Озерная-7 отказываются подъезжать машины «скорой помощи» и такси. Да и местные автовладельцы регулярно пробивают колеса и разбивают подвески.

– Пожалуй, только зимой дорога к дому не вызывает проблем, а в другие времена года и особенно после дождей приходится отрабатывать навыки джип-триала, – рассказывает один из жильцов Павел.

Как известно, благими пожеланиями вымощена дорога в не самое лучшее место. Вот и покупатели квартир в элитном жилищном комплексе «Зеленый остров» попались в ловушку как в переносном, так теперь и в буквальном смысле. При продаже им были обещаны практически все удобства современной городской цивилизации. Для автовладельцев, а их подавляющее большинство, особенно привлекательно выглядел разрекламированный шикарный подъезд со стороны Волоколамского проспекта и проспекта Победы, а также строительство многоярусного паркинга на территории комплекса.

Массовое заселение в ЖК «Зеленый остров» началось в 2012 году. Практически с этого времени жильцы и столкнулись с испытаниями по пути к дому. Оказалось, что дороги де факто и де юре попросту нет, есть лишь временные подъезды с улицы Озерная и улицы 15 лет Октября, по которым гораздо легче пройти, чем проехать: ямы, выбоины, куски арматуры, торчащие из земли канализационные колодцы.

Неудивительно, что жилой комплекс фактически оправдал свое название и превратился в отрезанный от сообщения с городом недоступный остров. И это не преувеличение. Сюда уже не раз отказывались приезжать машины «скорой помощи» и аварийных служб, такси останавливаются за сто метров до дома. Многие местные автовладельцы предпочитают не рисковать и оставляют машины на ночь без присмотра на соседних улицах.

Сколько еще лет жильцам «Зеленого острова» обитать как на не недоступном острове? Неужели, власти Твери не могут решить даже такую маленькую в масштабах города проблему и сделать жизнь почти двух тысяч горожан удобнее и счастливее?

– Мы неоднократно собирали собрания, писали обращения и к застройщикам, и в управляющую компанию, и в администрацию города, но в ответ приходили лишь отписки, никаких конкретных шагов по исправлению ситуацию так и не было сделано. Неужели это так сложно: укатать сто метров асфальта и избавить от проблем две тысячи жителей города! – обратились в портал Tverigrad.ru жильцы «Зеленого острова».

И все-таки один конкретный ответ был получен. Еще в 2015 году заместитель главы администрации города Твери Владимир Прокудин на письмо жильцов ЖК «Зеленый остров» сообщил, что постановлением от 2009 года утверждена документации по планировке местной территории Московского района.

Как видим, согласно этому документу, в городе должна появится новая улица Зеленый остров, через которую после сдачи многоквартирного дома на улице Ротмистрова-29 будет обеспечен сквозной проезд от улицы 15 лет Октября до улицы Терещенко. На период проведения строительных работ, отмечал Прокудин, для движения автотранспорта используются два проезда, которые поддерживаются в работоспособном состоянии.

Так сейчас выглядит "парадный" проезд со стороны улицы 15 лет Октября через рытвины, люки и автомойку

Вопрос, кто поддерживает в порядке эти «временные» проезды? Руководитель УК «Новый город» Андрей Кармалеев, обслуживающей ЖК «Зеленый остров», сообщил Tverigrad.ru, что подъезды к территории комплекса находятся в чужом ведомстве, и его компания не имеет права заниматься какими-либо работами на этих участках.

– Жильцам «Зеленого острова» нужно набраться терпения. Территория застраивается поэтапно и дойдет очередь и до обустройства дороги. Нынешняя проблема с подъездом это лишь дело времени, – добавил Кармалеев.

Как известно, нет ничего более постоянного, чем временное. Напомним, жильцы «Зеленого острова» терпят и ждут уже более пяти лет.



Тем временем магазину «Медтехника», видимо, порядком надоело, что через подведомственную им территорию проезжают сотни машин с «Зеленого острова», и на днях проезд на улицу 15 лет Октября был закрыт. Правда, заградительная ленточка провисела недолго. Рассерженные «островитяне» ее просто сорвали. Но это самовольство может привести и к разбирательству в суде.

Кстати, на этой неделе, кто-то попытался своими силами сделать более безопасным проезд на улицу Озерная – и завалил ямы на дороге колотыми кирпичами. Однако сил и средств оказалось явно недостаточно: как видно из следующего снимка, серьезного улучшения состоянию пути эта попытка не принесла.

Что касается запланированной в генплане обустройства дороги от улицы 15 лет Октября до улицы Терещенко, связанной со сдачей многоквартирного дома на улице Ротмистрова-29. Сроки окончания его строительства постоянно переносятся. Как сообщили Tverigrad.ru, в ООО «Жираф», застройщике этого жилого объекта, теперь его сдача запланирована на август текущего года. На вопрос, предусмотрено ли при этом строительстве обустройство подъездного пути к «Зеленому острову», представитель «Жирафа» не смог дать внятного ответа.

На сегодняшний день, судя по этим снимкам, строительство «Жирафа» ведется не самыми быстрыми темпами

Не удивлюсь, если и это обещание так и не будет выполнено. Изначально, на месте дома «Жираф» как раз и предусматривалось строительство многоярусного паркинга для автовладельцев ЖК «Зеленый остров». Теперь им пытаются продать земельные участки на территории комплекса для личной парковки за 410 тысяч рублей.

Вот она - золотая парковка со стоимостью 410 тысяч рублей за место

Сколько еще лет жильцам «Зеленого острова» обитать как на не недоступном острове? Неужели, власти Твери не могут решить даже такую маленькую в масштабах города проблему и сделать жизнь почти двух тысяч горожан удобнее и счастливее? С застройщиком как раз понятно: сдал каким-то образом жилой объект в эксплуатацию без необходимой инфраструктуры, получил деньги с покупателей и «все окей!». Ну, а пока «островитяне» каждый день начинают с преодоления полосы препятствий, которая стала для них дорогой разочарований в рекламных обещаниях и работающих для людей чиновниках.

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