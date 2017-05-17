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Новые остановки в Твери отремонтируют по гарантии

В рамках гарантийных обязательств ремонтируют остановки все работы будут проведены до 1 июня.

Напомним, в 2016 году в Твери установили 48 новых остановочных комплексов. Подрядчик не справлялся с работой вовремя, и часть работ проводилась при неблагоприятных погодных условиях. Уже к весне ряд остановок недавно возведенных остановок нуждался в ремонте. Где-то начала проступать ржавчина, где-то провалилась тротуарная плитка.

- Как только погодные условия позволили приступить к работе, подрядчики начали работы в рамках гарантийных обязательств. В среду основание было переложено на остановке в районе улицы Хромова, ранее работы также проводились на Речном вокзале, - сообщили в администрации Твери.

Ход проведения работ контролирует департамент архитектуры и строительства городской администрации. Все остановочные комплексы подрядчик должен привести в порядок до 1 июня.

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Это очередной прокол городской администрации.

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