Спорт
Новым начальником Тверского суворовского училища назначен полковник Владимир Ляхов
Как сообщал Tverigrad.ru, прежний начальник Владимир Чеховский на фоне скандальных событий покинул пост по собственному желанию 21 апреля.
По информации Tverigrad.ru, недавно полковник Владимир Ляхов был назначен начальником первого в стране кадетского училища с авиационным уклоном, которое должно было открыться в сентябре 2017-го в подмосковном Монино. Но после ряда совещаний Министерство обороны пришло к выводу о нецелесообразности создания под своим крылом еще одного образовательного учреждения для подростков. Таким образом Ляхов и оказался самым первым кандидатом на вакантную должность начальника ТвСВУ, которое также входит в ведомство Воздушно-космических сил.
Еще накануне 9 мая Владимир Павлович был представлен коллективу ТвСВУ. Но сразу после этого вернулся в Москву. В День Победы Ляхов, чеканя шаг, провел коробку тверских суворовцев по Красной площади. В среду, 10 мая, он официально приступил к своим обязанностям начальника Тверского суворовского военного училища.
На официальном сайте ТвСВУ в разделе «Руководство» информации о новом начальнике пока нет. Однако в разделе «Информационная открытость» Владимир Павлович Ляхов уже представлен в визитной карточке училища.
Больше никаких кадровых изменений в руководстве училища на сегодняшний день не произошло.
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