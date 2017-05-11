Спорт

Новым начальником Тверского суворовского училища назначен полковник Владимир Ляхов

Как сообщал Tverigrad.ru, прежний начальник Владимир Чеховский на фоне скандальных событий покинул пост по собственному желанию 21 апреля.

По информации Tverigrad.ru, недавно полковник Владимир Ляхов был назначен начальником первого в стране кадетского училища с авиационным уклоном, которое должно было открыться в сентябре 2017-го в подмосковном Монино. Но после ряда совещаний Министерство обороны пришло к выводу о нецелесообразности создания под своим крылом еще одного образовательного учреждения для подростков. Таким образом Ляхов и оказался самым первым кандидатом на вакантную должность начальника ТвСВУ, которое также входит в ведомство Воздушно-космических сил.

Еще накануне 9 мая Владимир Павлович был представлен коллективу ТвСВУ. Но сразу после этого вернулся в Москву. В День Победы Ляхов, чеканя шаг, провел коробку тверских суворовцев по Красной площади. В среду, 10 мая, он официально приступил к своим обязанностям начальника Тверского суворовского военного училища.

На официальном сайте ТвСВУ в разделе «Руководство» информации о новом начальнике пока нет. Однако в разделе «Информационная открытость» Владимир Павлович Ляхов уже представлен в визитной карточке училища.

Больше никаких кадровых изменений в руководстве училища на сегодняшний день не произошло.

Если у вас некорректно отображаются картинки, нажмите Ctrl+F5.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

0
0
Телеграм Подпишись на канал "Tverigrad" в Telegram, узнай новости о главном в Тверском регионе первым.
Канал Tverigrad.ru в Instagram
Фото: Архив Натальи Теплинской
Комментарии: 0
udacha782x130-333

Популярное в социальных сетях

ОБСУЖДЕНИЕ

Для комментирования Вам необходимо .

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

В Твери на День Победы устроили торговлю георгиевскими ленточками
09 мая 2017, 14:00 ВИДЕО 10
Под Тверью закопали 25 пудов санкционной соли
05 мая 2017, 15:55 10
В России могут ввести налог на малодетность
10 мая 2017, 18:15 9
Почему субботники не работают
08 мая 2017, 22:31 8
Банкет мэра Твери в День Победы будет обслуживать предприниматель, оштрафованный за нелегальную продажу алкоголя
06 мая 2017, 14:26 8
В Твери пропала 14-летняя девушка
08 мая 2017, 16:39 8