Обращений должников на действия коллекторов становится больше

За четыре месяца число жалоб выросло в десять раз. Жалоб должников в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) на действия коллекторов становится больше: если в январе их было 326, то в апреле зарегистрировано уже 3126. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ФССП. На данный момент рассмотрена только треть обращений — 1195, из которых по большей части даны разъяснения, обоснованными [...]

https://tverigrad.ru/publication/obrashhenijj-dolzhnikov-na-dejjstviya-kollektorov-stanovitsya-bolshe

За четыре месяца число жалоб выросло в десять раз.

Жалоб должников в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) на действия коллекторов становится больше: если в январе их было 326, то в апреле зарегистрировано уже 3126. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ФССП. На данный момент рассмотрена только треть обращений — 1195, из которых по большей части даны разъяснения, обоснованными признаны 40 жалоб.

«Основные нарушения законодательства: превышение количества телефонных звонков, текстовых и иных сообщений должнику; при взаимодействии с должником не называются данные кредитора; юридическое лицо не является кредитной организацией или коллекторское агентство не включено в государственный реестр», — рассказали в ФСCП.

Протоколы об административных нарушениях по этим жалобам направлены в суд, по девяти случаям уже вынесли постановления о штрафах.

Увеличение количества жалоб связано с тем, что всё больше людей узнают, куда можно обратиться за защитой.

При этом проблема угроз со стороны коллекторов остается. Эксперты связывают это с деятельностью компаний, которые выдают микрозаймы. Также замечено, что чем дальше от столицы, тем более грубо ведут себя коллекторы.

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