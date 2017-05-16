От 12 до 40: в Вышнем Волочке определились чемпионы области по легкой атлетике

Главный региональный старт Верхневолжья по легкой атлетике собрал 13 – 14 мая в Вышнем Волочке 250 участников из 16 городов и районов. – По количеству спортсменов и широте географии это самый представительный чемпионат за последние годы, – отметил заместитель председателя федерации легкой атлетики Тверской области Роман Маренков. За два дня на стадионе «Спартак» определились обладатели [...]

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Главный региональный старт Верхневолжья по легкой атлетике собрал 13 – 14 мая в Вышнем Волочке 250 участников из 16 городов и районов.

– По количеству спортсменов и широте географии это самый представительный чемпионат за последние годы, – отметил заместитель председателя федерации легкой атлетики Тверской области Роман Маренков.

За два дня на стадионе «Спартак» определились обладатели 32 комплектов наград среди мужчин и женщин в разных видах королевы спорта. Чаще всех на высшую ступень пьедестала почета поднимались легкоатлеты Твери, которые в итоге завоевали 15 золотых медалей. Семь чемпионских титулов взяли хозяева состязаний.

Самой опытной чемпионкой стала Юлия Баркина из Бежецка. 40-летняя спортсменка выиграла забег среди женщин на 5000 метров. А самой юной – 12-летняя Виктория Горбачева из Кимр. Девушка всего второй год занимается легкой атлетикой в местной ДЮСШ № 2 под руководством Владимира и Людмилы Сергеевых, специализируется в беге на 200 и 400 метров. На чемпионате области Вика завоевала два золота, одержав победу в прыжках в длину с результатом 4 метра 85 сантиметров и в эстафете 4х100 метров среди женщин в составе кимрского квартета.

Роман Маренков особенно отметил женские забеги на 800 и 1500 метров, в которых свое лидерство подтвердила 17-летняя Екатерина Самуйлова из Ржева, а сразу за ней дважды финишировала 15-летняя Алина Гришечкина из Твери.

– Эти девушки показали хорошее время и, судя, по всему, они смогут бороться и за медали межрегиональной пробы, – считает Маренков.

По итогам чемпионата в Вышнем Волочке сформированы сборные команды области, которым предстоит выступить в начале июня на чемпионате, первенстве и Спартакиаде учащихся ЦФО в Смоленске.

Всех чемпионов Тверской области представляет портал Tverigrad.ru

Женщины

100 м. Олеся Астанина (Тверь) – 12,1

200 м. Олеся Астанина (Тверь) – 25,7

400 м. Юлия Раменская (Вышний Волочек) – 1.02,6

800 м. Екатерина Самуйлова (Ржев) – 2.15,7

1500 м. Екатерина Самуйлова (Ржев) – 2.15,7

3000 м. Ирина Карцева (Вышний Волочек) – 10.58,4

5000 м. Юлия Баркина (Бежецк) – 20.09,5

100 м/б. Софья Ягольницкая (Тверь) – 18,4

400 м/б. Екатерина Грекова (Тверь) – 1.08,8

4х100 м. Анита Хабибулина, Виктория Горбачева, Екатерина Грук, Анна Комарова (Кимры) – 53,9

Высота. Елена Малькова (Вышний Волочек) – 160

Длина. Виктория Горбачева (Кимры) – 4.85

Тройной. Таисия Дмитриева (Вышний Волочек) – 10.32

Диск. Ирина Спиридонова (Тверь) – 30.70

Копье. Злата Андреева (Вышний Волочек) – 27.05

Ядро. Ирина Спиридонова (Тверь) – 9.67.

Мужчины

100 м. Элизаму Бандейра (Тверь) – 11,4

200 м. Элизаму Бандейра (Тверь) – 23,0

400 м. Максим Федоров (Удомля) – 51,9

800 м. Сергей Корнилов (Бежецк) – 1.54,8

1500 м. Николай Данилов (Калининский район) – 4.17,4

3000 м. Сергей Котов (Старица) – 8.56,3

5000 м. Сергей Котов (Старица) – 15.38,3

100 м/б. Сергей Иванов (Тверь) – 17,8

400 м/б. Макар Телков (Вышний Волочек) – 1.05,4

4х100 м. Илья Куликов, Оганнес Полоян, Максим Щитников, Артур Каюмов (Тверь, ОДЮСШ) – 45,6

Высота. Игорь Шкредов (Вышний Волочек) – 165

Длина. Никита Спиридонов (Тверь) – 6.44

Тройной. Александр Анисенков (Тверь) – 11.80

Диск. Михаил Гомзяков (Тверь) – 38.62

Копье. Никита Мозговой (Тверь) – 41.70

Ядро. Илья Селиверстов (Тверь) – 14.22

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