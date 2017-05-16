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Отвечающий за дороги замглавы администрации Твери Юрий Жуковин уволился по собственному желанию

Свой пост покинул и начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства города Михаил Иванов.

В понедельник, 15 мая, свой пост покинул И.о. заместителя главы администрации Твери по вопросам дорожного хозяйства и благоустройства Юрий Жуковин. Как стало известно Tverigrad.ru, чиновник написал заявление по собственному желанию и уже со вторника не работает в администрации города. В должности Жуковин проработал с начала августа 2016 года, до этого 1,5 года возглавлял департамент дорожного хозяйства.

Кроме того, свой пост в понедельник покинул начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации Твери Михаил Иванов. Его место занял бывший зам начальника департамента Сергей Романов.

Корреспондент Tverigrad.ru созвонился с Юрием Жуковиным чтобы узнать, что подтолкнуло чиновника к такому решению и чем он теперь займется.

- С сегодняшнего дня я, как говорится, в свободном поиске, вчера меня уволили, - признался Юрий Викторович.

- И Иванов с вами?

- Вчера вечером он мне сказал, что его попросили уволиться.

- Вы уволились по собственному желанию?

- Конечно, по собственному, по другому у нас нельзя.

- А что случилось, почему вы приняли такое решение?

- Много чего случилось. По большому счету на такой должности, на отрасли по времени больше меня никто не работал. Должность то расстрельная, сами понимаете. пусть приходят новые, молодые, кому надо.

- Чем теперь займетесь? Останетесь в Тверской области? Что испытываете после увольнения?

- Пока отдыхаю. С одной стороны испытываю облегчение, с другой стороны - много дел не реализовано, душой то болею за город, иначе и не работал бы, привык выкладываться. Сейчас надо все переосмыслить, с новыми силами работать может быть и на другом поприще. Я где нужен, там и готов служить, по воспитанию я военный, привык выполнять поставленные задачи.

Как сообщил Tverigrad.ru источник в администрации, теперь вопросами дорожного хозяйства будет заниматься первый заместитель главы администрации города Владимир Карпов.

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