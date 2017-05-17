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Ozon открыл под Тверью новый склад стоимостью 1,5 млрд рублей

Торжественное открытие третьей очереди операционно-логистического центра известного интернет-магазина Ozon.ru состоялось 17 мая на территории индустриального парка Боровлево в Калининском районе.

Объем вложений в реализацию проекта составил 1,5 млрд рублей.

Проект по созданию комплекса реализуется в Тверской области с 2008 года. Начиная с 2009-го были поэтапно запущены три очереди предприятия. Общий объем инвестиций составил превысил 4 млрд рублей. Благодаря реализации проекта было создано порядка двух тысяч новых рабочих мест.

В настоящее время площадь складских помещений комплекса в настоящее время составляет 40 тысяч квадратных метров. В стадии разработки находятся четвертая и пятая очереди комплекса.

Между областным правительством и компанией ООО «Интернет Логистика» подписан ряд документов о взаимодействии в рамках реализации инвестпроекта.

«Наша задача – обеспечить открытие новых предприятий и создание рабочих мест во внебюджетной сфере. Для этого необходимо привлекать инвесторов, модернизировать имеющиеся производства», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

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