Патриарх Кирилл совершит молебен в Нило-Столобенской пустыни

Патриарх Московский и всея Руси посетит Тверскую область в рамках торжеств, посвященных 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Тверская область готовится встретить паломников со всей России в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Торжества пройдут с 8 по 12 июня на озере Селигер в монастыре Нило-Столобенская пустынь. Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси [...]

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Патриарх Московский и всея Руси посетит Тверскую область в рамках торжеств, посвященных 350-летию обретения мощей преподобного Нила Столобенского.

Тверская область готовится встретить паломников со всей России в дни празднования 350-летия обретения мощей преподобного Нила Столобенского. Торжества пройдут с 8 по 12 июня на озере Селигер в монастыре Нило-Столобенская пустынь.

Праздничные мероприятия возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 9 июня в 09:30 он совершит божественную литургию, крестный ход и молебен на Соборной площади обители.

Праздничные богослужения в Нило-Столобенской пустыни также пройдут 8, 10 и 11 июня (утром и вечером), 12 июня утром.

С 8 по 12 июня у монастыря будет работать паломнический лагерь. Для гостей православного праздника на берегу озера Селигер будет организовано бесплатное проживание и питание.

«До революции монастырь Нило-Столобенская пустынь был одной из самых посещаемых святынь. Мы ожидаем прибытия на предстоящие торжества нескольких тысяч паломников. Гостей помимо богослужений ждет интересная культурная программа», – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Кроме того, на берегу Селигера в эти дни пройдет просветительский форум, посвященный 350-летию обретения мощей Нила Столобенского. Его центральным событием станет фестиваль хоров и выступление сводного хора из 500 человек.

Во время праздника будет организована торговля фермерской экопродукцией, товарами местных производителей, сувенирами.

Чтобы принять участие в торжествах, необходимо зарегистрироваться на сайте Тверской епархии и заполнить анкету. Подробную информацию можно получить здесь.

Напомним также, что с 18 апреля для координации туристических групп и информирования потенциальных гостей в Тверской области работает паломнический центр. По вопросам участия в праздничных мероприятиях можно обращаться ежедневно с 08:00 до 20:00 по телефону горячей линии центра: 8-800-350-28-90 (звонок бесплатный).

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