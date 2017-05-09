Перекрытие движения 9 Мая в центре Твери

Водителей призывают быть внимательными и заранее продумывать свой маршрут. В этом году Тверь вместе со всей страной будет отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В областной столице пройдут праздничные мероприятия. В преддверии праздника и в День Победы на нескольких улицах в центре города временно перекроют движение и запретят парковку транспорта. Движение и парковка всех видов транспортных [...]

https://tverigrad.ru/publication/perekrytie-dvizheniya-9-maya-v-centre-tveri

Водителей призывают быть внимательными и заранее продумывать свой маршрут.

В этом году Тверь вместе со всей страной будет отмечать 72-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В областной столице пройдут праздничные мероприятия.

В преддверии праздника и в День Победы на нескольких улицах в центре города временно перекроют движение и запретят парковку транспорта.

Движение и парковка всех видов транспортных средств будут запрещены:

9 мая с 08:00 до 22:30

по ул. Советской, ул. Софьи Перовской и проспекту Калинина, на участке от ул. Карла Маркса до Волжского проезда;

по Краснофлотской наб., на участке от пл. Победы до ул. Ефимова.

9 мая с 08:00 до 16:00

по ул. Советской, на участке от Смоленского переулка до Волжского проезда;

по ул. Вольного Новгорода, на участке от пл. Советской до Тверского пр-та;

по Старому волжскому мосту и Волжскому проезду, на участке от пл. Мира до Тьмацкого проезда;

по Свободному переулку, на участке от ул. Новоторжской до наб. Степана Разина;

по ул. Ивана Седых;

по Театральному проезду (в обоих направлениях).

9 мая с 08:00 до 12:00 и с 15:00 до 16:00

по Комсомольскому проспекту, Новому волжскому мосту и Тверскому проспекту, на участке от ул. Горького до ул. Новоторжской.

9 мая с 08:00 до 11:00

по наб. Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского пр-та до пл. Мира.

9 мая с 11:15 до 12:00 по мере продвижения колонны

по ул. Бебеля, на участке от моста через реку Тьмака в створе ул. Советской до ул. Ефимова;

по ул. Ефимова, на участке от ул. Софьи Перовской до ул. Бебеля.

Парковка будет запрещена:

С 18:00 8 мая до 16:00 9 мая

на ул. Салтыкова-Щедрина, на участке от ул. Советской до ул. Крылова;

на ул. Советской, на участке от Татарского переулка до пл. Победы;

на ул. Вольного Новгорода, на участке от пл. Советской до Тверского пр-та;

на наб. Афанасия Никитина, на участке от Комсомольского пр-та до пл. Мира.

9 мая с 06:00 до 22:30

на автостоянке у гимназии № 6;

на ул. Бебеля, на участке от ул. Ефимова до моста через реку Тьмаку в створе ул. Советской;

по Краснофлотской наб., на участке от ул. Софьи Перовской до ул. Дмитрия Донского, кроме транспортных средств, обеспечивающих мероприятие.

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