Первый этап реконструкции площади Победы в Твери планируют завершить к ноябрю 2017 года

Реконструкция будет проводиться в три этапа. После доработки проектной документации состоятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Первый этап реконструкции, в рамках которого будет обустроено пространство рядом с Обелиском Победы и дорожки к Вечному огню, планируется реализовать до ноября текущего года. В рамках второго этапа предусмотрен ремонт пешеходных мостов, спуска к Вечному огню, а также дорожек, расположенных [...]

https://tverigrad.ru/publication/pervyjj-ehtap-rekonstrukcii-ploshhadi-pobedy-planiruyut-zavershit-k-noyabryu-2017-goda

Реконструкция будет проводиться в три этапа.

После доработки проектной документации состоятся конкурсные процедуры по определению подрядчика. Первый этап реконструкции, в рамках которого будет обустроено пространство рядом с Обелиском Победы и дорожки к Вечному огню, планируется реализовать до ноября текущего года.

В рамках второго этапа предусмотрен ремонт пешеходных мостов, спуска к Вечному огню, а также дорожек, расположенных слева и справа от основной аллеи. Помимо этого, специалисты займутся озеленением территории. Здесь будут установлены скамейки и урны. На третьем этапе запланированы работы по берегоукреплению, создание смотровой площадки, мини-амфитеатра.

На совещании, посвященном реконструкции площади Победы, губернатор Тверской области подчеркнул, что в проекте необходимо заложить максимально безопасные и удобные для посетителей решения, а также продумать подсветку объектов комплекса.

«Это центральное место города. Твери нужны такие площадки, куда можно пригласить туристов, прогуляться с семьей. Мы должны сделать Тверь настоящей столицей, удобной и привлекательной для людей», – сказал глава региона.

Кроме того, обсуждались детали строительства пешеходного моста через Тьмаку, который соединит набережную Волги за стадионом «Химик» и площадку возле храма Михаила Тверского и станет частью запланированного комплекса. Напомним, 3 мая состоялась встреча губернатора Игоря Рудени и председателя Совета директоров компании «Агранта» Сергея Бачина, на которой была достигнута договоренность об участии компании в строительстве объекта. Подготовить необходимую документацию и завершить проектные работы планируется в течение 2017 года, а весной 2018-го начнется возведение моста.

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