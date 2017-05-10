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Первый этап строительства тоннеля в Чуприяновке начнется во второй половине мая

Ход создания автомобильного тоннеля на станции Чуприяновка обсудили 10 мая на оперативном совещании в региональном правительстве.

Как сообщил министр транспорта Тверской области Игорь Павлов, 16-17 мая Октябрьская железная дорога предоставит технологические окна для установки страховочных пакетов. После этого начнется первый этап строительства тоннеля – формирование котлована. Завершить основные работы по созданию транспортной инфраструктуры в районе железнодорожного переезда в Чуприяновке планируется в течение 2017 года, уточнили в пресс-службе областного правительства. В 2017 году на работы направят более 596 млн рублей федеральных средств. Напомним, что общий объем финансирования составит около 890 млн рублей.

«Мы должны по каждому объекту иметь график работ с началом и финальной датой введения в эксплуатацию. Мы должны видеть зоны риска. Особенно это касается дорожных работ, где важна сезонность», – подчеркнул губернатор Игорь Руденя.

Напомним, в конце апреля на встрече с губернатором Игорем Руденей вице-президент компании «РЖД», глава генподрядчика «РЖДстрой» Олег Тони подтвердил намерение компании возвести на станции надземный пешеходный переход за счет собственных средств. Сооружение планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2018 года. Кроме того, после завершения строительства тоннеля в порядок приведут дорогу, соединяющую поселок Чуприяновка с трассой М-10 «Россия».

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