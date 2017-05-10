Победы с рекордом: тверские пловцы стали триумфаторами международного турнира

9 мая в Казани завершился финальный этап международных соревнований по плаванию Mad Wave Challenge 2017. Три дня на водных дорожках бассейна универсального спортивного комплекса «Буревестник» более 900 юношей и девушек до 12 и до 14 лет оспаривали лидерство на разных дистанциях. Лучшим пловцам из разных регионов России конкуренцию составили сверстники из Республики Беларусь, Украины и [...]

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9 мая в Казани завершился финальный этап международных соревнований по плаванию Mad Wave Challenge 2017.

Три дня на водных дорожках бассейна универсального спортивного комплекса «Буревестник» более 900 юношей и девушек до 12 и до 14 лет оспаривали лидерство на разных дистанциях. Лучшим пловцам из разных регионов России конкуренцию составили сверстники из Республики Беларусь, Украины и Филиппин.

Одними из главных героев соревнований стали юные пловцы Твери.

Виктория Савкина (на снимке в центре) оформила золотой хет-трик среди девушек до 12 лет, выиграв заплывы брассом на дистанциях 50, 100 и 200 метров с рекордами соревнований. На 200-метровке Вика обновила еще и рекорд Тверской области, который был установлен мастером спорта Екатериной Куликовой в 2003 году – 2 минуты 40 секунд. 12-летняя воспитанница и дочь тренера тверской САШ Дмитрия Савкина покорила сложную дистанцию за 2 минуты 38 секунд (!).

Антон Скоромнов (на снимке ниже в центре) по итогам личных состязаний четыре раза поднялся на пьедестал почета. Воспитанник тренера КСШОР № 1 Рустема Бодурова завоевал золотые медали на дистанциях 50 и 200 метров на спине, а в заплывах на 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем стал бронзовым призером.

Но это еще не все. Тверской квартет в составе Антон Скоромнов, Виктория Савкина, Владимир Белемец и Полина Манаева занял второе место в комбинированной эстафете 4 х 50, уступив лишь сборной городов Иваново и Москва.

Теперь самое главное. По итогам всех четырех этапов Mad Wave Challenge 2017, прошедших в Бресте, Санкт-Петербурге, Рузе и Казани, были определены победители общего зачета. Виктория Савкина и Антон Скоромнов стали триумфаторами соревнований в своей возрастной группе соответственно в плавании брассом и на спине с огромным отрывом от ближайших конкурентов.

В качестве суперприза Вика и Антон получили от организаторов турнира сертификат на прохождение в Сочи учебно-тренировочных сборов вместе со сборной командой России.

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