Почти 100 водителей не прошли в Тверской области «Контроль трезвости»

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия, которое проводилось с 12 по 14 мая. За эти дни сотрудники ГИБДД выявили на дорогах региона 97 водителей в состоянии опьянения. Из них 36 человек были выявлены в Твери. По данным Госавтоинспекции, за прошедшие выходные в Тверской области произошло одно ДТП с участием пьяного водителя. Напомним, авария произошла 12 мая в Максатихинском районе. [...]

https://tverigrad.ru/publication/pochti-100-voditelejj-ne-proshli-v-tverskojj-oblasti-kontrol-trezvosti

Госавтоинспекция Тверской области подвела итоги профилактического мероприятия, которое проводилось с 12 по 14 мая.

За эти дни сотрудники ГИБДД выявили на дорогах региона 97 водителей в состоянии опьянения. Из них 36 человек были выявлены в Твери. По данным Госавтоинспекции, за прошедшие выходные в Тверской области произошло одно ДТП с участием пьяного водителя. Напомним, авария произошла 12 мая в Максатихинском районе. Там 57-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем ВАЗ 2107 вылетел с дороги в кювет, после чего машина перевернулась. В результате происшествия пострадал сам водитель и его пассажир. Оба были госпитализированы.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей региона сообщать о пьяных водителях по телефонам: 8 (4822) 58-04-00, 58-59-00.

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